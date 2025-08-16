  1. Clients Privés
Football Le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque

ATS

16.8.2025 - 21:53

Lamine Yamal a fait très mal à Majorque samedi lors de la 1ère journée de Liga.
Lamine Yamal a fait très mal à Majorque samedi lors de la 1ère journée de Liga.
ATS

A 11 contre 9 dès la 39e minute de jeu, le FC Barcelone a parfaitement lancé sa saison sur la pelouse de Majorque. Les champions d'Espagne en titre se sont imposé 3-0 samedi en Liga.

Keystone-SDA

16.08.2025, 21:53

Ultra-dominateurs, les Catalans ont ouvert le score dès la 7e minute grâce au Brésilien Raphinha, trouvé au second poteau par le prodige barcelonais Lamine Yamal (7e, 1-0) avant que l'attaquant espagnol Ferran Torres ne double la mise (24e, 2-0) sur une action polémique, où un joueur majorquin était au sol.

Yamal, intenable sur son aile droite, a creusé l'écart en toute fin de match en rentrant sur son pied gauche (90e+4, 3-0), permettant aux champions en titre de s'emparer provisoirement de la première place à la différence de buts.

Deux rouges en six minutes

La rencontre a été marquée par des décisions arbitrales contestées, dont deux cartons rouges en six minutes pour deux joueurs locaux, le milieu espagnol Manu Morlanes (33e), contraint de faire faute pour stopper Yamal qui filait au but, et le buteur kosovar Vedat Muriqi (39e), pour un pied haut au niveau de la tempe du nouveau gardien blaugrana Joan Garcia.

L'ancien Rennais Raphinha, premier buteur du match, aurait lui aussi pu être exclu pour un tacle par derrière qui ne lui a valu qu'un jaune (45e+7).

