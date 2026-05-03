Le FC Barcelone s'est qualifié dimanche pour la finale de la Ligue des champions féminine en écartant le Bayern Munich (4-2, 1-1 à l'aller). Les Espagnoles affronteront l'OL Lyonnes le 23 mai à Oslo.

Alexia Putellas a inscrit un doublé face au Bayern. AP

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Accrochées à l'aller la semaine dernière sur la pelouse de l'Allianz Arena, les coéquipières de Sydney Schertenleib – qui a suivi la rencontre sur le banc – sont difficilement venues à bout des Munichoises, grâce à des buts de Salma Paralluelo (13e), Putellas (22e, 58e), et Ewa Pajor (55e). La rencontre s'est déroulée devant 60'021 spectateurs au Camp Nou.

Les Barcelonaises disputeront leur septième finale de la Ligue des champions sur les huit dernières éditions (élimination en demi-finales en 2020), et viseront un quatrième sacre européen après 2021, 2023 et 2024. Depuis 2018, ce sera la quatrième finale entre les Lyonnaises, octuples championnes d'Europe (2011, 2012, 2016-2020 et 2022) et les Barcelonaises.