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Football Le Barça féminin réalise le triplé après sa victoire en Coupe

ATS

17.5.2026 - 08:03

Le FC Barcelone féminin a réalisé un triplé national en remportant la Coupe de la Reine face à l'Atletico Madrid (3-1), samedi à Gran Canaria. Sydney Schertenleib et ses équipières disputeront dans une semaine face à Lyon la finale de la Ligue des champions.

Sydney Schertenleib (au centre) et Barcelone sacrés en Coupe de la Reine.
Sydney Schertenleib (au centre) et Barcelone sacrés en Coupe de la Reine.
AP
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

17.05.2026, 08:03

Déjà sacrée en Liga alors qu'il reste deux journées à disputer, titrée en Supercoupe en janvier, l'équipe blaugrana – où l'internationale suisse Sydney Schertenleib n'est entrée en jeu qu'à la 86e – a remporté sa 12e Coupe de la Reine grâce à des buts de Claudia Pina (22e), Esmee Brugts (30e) et Salma Paralluelo (36e). Les Madrilènes ont réduit la marque par Vilde Boe Risa (57e).

Samedi prochain à Oslo, les Barcelonaises tenteront de remporter une quatrième Ligue des champions (après 2021, 2023 et 2024) face à l'OL Lyonnes qu'elles avaient battu en finale en 2024. Huit fois lauréates du plus prestigieux des trophées européens, les Lyonnaises ont déjà remporté cette saison la Coupe de France et se sont qualifiées samedi pour la finale du championnat.

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