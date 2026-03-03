  1. Clients Privés
Coupe d’Espagne Le Barça gagne mais chute au global : l’Atlético en finale

Melchior Cordonier

3.3.2026

L'Atlético de Madrid est devenu le premier finaliste de la Coupe du Roi en Espagne, malgré sa défaite 3-0 mardi au Camp Nou face au FC Barcelone, auquel il a manqué un but pour renverser le 4-0 du match aller.

Malgré la victoire, Marc Bernal et le Barça ne se hissent pas en finale.
Malgré la victoire, Marc Bernal et le Barça ne se hissent pas en finale.
AP

Agence France-Presse

03.03.2026, 23:24

Marc Bernal (29e, 72e) et Raphinha (45e+4, sur penalty) ont entretenu jusqu’au bout l’espoir d’une remontada blaugrana qui, finalement, n’a pas eu lieu.

L’Atlético, qui n’a plus remporté la Coupe du Roi depuis 2013, disputera la finale à Séville face au vainqueur du derby basque entre la Real Sociedad et l’Athletic Bilbao mercredi (1-0 à l’aller pour la Real).

