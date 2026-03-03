L'Atlético de Madrid est devenu le premier finaliste de la Coupe du Roi en Espagne, malgré sa défaite 3-0 mardi au Camp Nou face au FC Barcelone, auquel il a manqué un but pour renverser le 4-0 du match aller.

Malgré la victoire, Marc Bernal et le Barça ne se hissent pas en finale. AP

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Marc Bernal (29e, 72e) et Raphinha (45e+4, sur penalty) ont entretenu jusqu’au bout l’espoir d’une remontada blaugrana qui, finalement, n’a pas eu lieu.

L’Atlético, qui n’a plus remporté la Coupe du Roi depuis 2013, disputera la finale à Séville face au vainqueur du derby basque entre la Real Sociedad et l’Athletic Bilbao mercredi (1-0 à l’aller pour la Real).