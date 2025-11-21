  1. Clients Privés
Mondial M17 Le beau parcours de la Suisse stoppé net en quarts de finale

Nicolas Larchevêque

21.11.2025

La Suisse ne décrochera pas un deuxième titre mondial chez les M17 cette année au Qatar. La sélection du coach Luigi Pisino s'est logiquement inclinée 2-0 devant le Portugal vendredi à Doha en quart de finale de la Coupe du monde 2025.

Le joli parcours de l’équipe de Suisse M17 à la Coupe du monde au Qatar a pris fin vendredi.
Le joli parcours de l’équipe de Suisse M17 à la Coupe du monde au Qatar a pris fin vendredi.
KEYSTONE

Keystone-ATS

21.11.2025, 17:49

21.11.2025, 19:59

Les juniors suisses, qui rêvaient de faire aussi bien que Granit Xhaka et Cie lors de l'édition 2009 au Nigeria, doivent donc déchanter. Ils ont parfaitement résisté aux favoris lusitaniens, sacrés champions d'Europe dans cette classe d'âge ce printemps, mais ont payé cash deux erreurs défensives.

Le défenseur du FC Bâle Marco Correia doit d'ailleurs plaider coupable sur les deux buts portugais. Il s'est ainsi montré trop attentiste dans son duel avec le meilleur buteur de la compétition Anisio Cabral à la 41e, Mateus Mide récupérant trop facilement le ballon pour inscrire le 1-0.

Le deuxième but est tombé dès la 53e minute. Marco Correia a cette fois-ci laissé bien trop d'espace au latéral gauche José Neto, qui a récupéré le cuir sur une longue transversale en retrait avant d'armer trop tranquillement une frappe tendue du pied gauche sur laquelle le gardien suisse Noah Brogli n'a rien pu faire.

Peu d'occasions suisses

Auteurs d'un tournoi remarquable, le capitaine Gil Zufferey et ses coéquipiers n'ont rien lâché. Mais ils n'ont que rarement mis en danger le portier portugais Romario Cunha. Les jeunes Helvètes ont été crédités de 11 tirs au but dans ce quart de finale, cadrant toutefois 4 tentatives seulement contre 7 pour le Portugal.

Leurs occasions de but furent rares. La plus belle est venue des pieds du prometteur meneur de jeu du SC Freiburg Mladen Mijajlovic, meilleur joueur et meilleur buteur suisse dans ce tournoi final (3 réalisations). Mais son tir excentré de la 82e a été repoussé par Romario Cunha, qui a alors douché les derniers espoirs helvétiques.

La fierté de Pisino

Luigi Pisino avait des sentiments mitigés à l'heure de l'analyse. «Nous sommes bien sûr déçus, mais nous sommes parmi les huit meilleures équipes du monde. Nous pouvons en être fiers», a déclaré le natif de Genève, dont l'équipe a maîtrisé son sujet tant en 16e qu'en 8e de finale (victoires 3-1, face à l'Egypte puis à l'Irlande).

«Nous avons fait preuve de valeurs fortes et d'une grande qualité sur le terrain. L'expérience a été formidable et j'espère qu'elle aidera les joueurs dans leur développement», a encore expliqué l'ancien coach des espoirs du Servette FC.

