  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Le Botafogo de Textor interdit de recrutement

ATS

31.12.2025 - 17:12

Le Botafogo de John Textor est interdit de recrutement
Le Botafogo de John Textor est interdit de recrutement
ATS

Le club brésilien de Botafogo, détenu par l'ex-propriétaire de l'Olympique Lyonnais John Textor, est frappé par une interdiction de recrutement de la FIFA entrée en vigueur mercredi.

Keystone-SDA

31.12.2025, 17:12

Cette sanction a été prise en raison d'une dette liée au transfert de l'international argentin Thiago Almada.

Champion du monde en 2022 avec l'Albiceleste, Almada, 24 ans, évolue actuellement à l'Atlético Madrid. Botafogo l'avait recruté en 2024, alors qu'il jouait à Atlanta United, franchise de la MLS nord-américaine. Il a remporté le championnat brésilien et la Copa Libertadores avec le club de Rio de Janeiro, qui l'a ensuite prêté à Lyon en janvier 2025 puis vendu à l'Atlético en juillet.

Mais Atlanta United a porté plainte auprès de la FIFA, réclamant 21 millions de dollars d'impayés sur l'indemnité de transfert due par Botafogo, racheté en 2022 par John Textor. La FIFA a alors décidé de sanctionner le club brésilien d'une interdiction de recrutement lors des trois prochains marchés des transferts, selon le site de l'instance du football mondial.

Botafogo a affirmé être en contact avec Atlanta United pour tenter de trouver un accord, dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi. «Les conversations ont été interrompues en raison des fêtes de fin d'année et vont reprendre prochainement», a déclaré le club carioca qui espère régulariser la situation «avant l'ouverture ou dès le début du prochain mercato», en janvier.

Botafogo et l'Olympique Lyonnais appartiennent au conglomérat Eagle Football Holdings et sont tous deux empêtrés dans des problèmes juridiques liés à leur endettement. Le magnat américain John Textor s'est mis en retrait de l'OL, qui a échappé de peu à la rétrogradation administrative en deuxième division française avant d'être repêché dans l'élite en juillet.

Les plus lus

La police saisit un navire soupçonné d'avoir saboté un câble
Meghan Markle en tête d'un classement... pas très sympa
Décès d'Évelyne Leclercq, animatrice de «Tournez manège!»