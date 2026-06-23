Le Brésil, privé de son ailier Raphinha, doit battre l'Ecosse avec la manière, mercredi à Miami, afin de se qualifier pour les 16es de finale du Mondial. Les Auriverde veulent également faire taire les critiques sur la qualité de leur jeu depuis le début de la compétition.

Ancelotti et les siens jouent gros pour rallier les 16es de finale.

Mondial 2026 - Groupe C Le Brésil doit se montrer convaincant face à l’Écosse

Le match nul contre le Maroc (1-1) a posé beaucoup de questions sur une Seleçao sans grandes individualités, à part l'ailier gauche Vinicius Jr qui a tiré son épingle du jeu en égalisant. La large victoire sur Haïti (3-0) a mis du baume au coeur du sélectionneur Carlo Ancelotti, sans effacer les doutes face une équipe caribéenne volontaire mais trop limitée.

«Nous pouvons rivaliser avec n'importe quelle équipe, que ce soit Haïti ou la France, nous avons la qualité pour le faire», a assuré Ancelotti après le match.

Dimanche, il a laissé au repos sept joueurs, dont les défenseurs Danilo, Douglas Santos, Marquinhos et Gabriel Magalhaes, pour préparer au mieux ce dernier match du groupe C.

Mais il est privé de Raphinha, indispensable sur le côté droit et blessé contre Haïti, une absence qui déséquilibre un peu plus l'animation offensive vers le côté gauche, avec Douglas Santos et Vinicius Jr, devenus l'axe de l'attaque.

Neymar à un «très haut niveau»

Ce match pourrait aussi être le premier pour Neymar, appelé pour sa quatrième et dernière Coupe du monde malgré une blessure au mollet droit qui l'a tenu éloigné des terrains plus d'un mois.

Le no 10 de 34 ans a retrouvé l'entraînement collectif en fin de semaine dernière mais il manquera sûrement de rythme pour débuter la rencontre.

L'attaquant d'Arsenal Gabriel Martinelli a assuré lundi que les joueurs étaient prêts à courir «20, 30 fois plus pour pouvoir mettre en valeur Ney ou Vini».

«Je serai prêt à le faire, a-t-il ajouté. Pas seulement moi, mais toute l'équipe. Nous nous donnons beaucoup. Nous avons cet objectif, nous voulons gagner la Coupe du monde. Nous connaissons nos capacités.»

Martinelli, sorti du banc lors des deux premiers matches mais qui pourrait être une option pour remplacer Raphinha, a souligné que Neymar avait retrouvé un «très haut niveau» malgré des blessures récurrentes qui l'ont écarté de la sélection depuis octobre 2023.

«Nous avons fait un entraînement et nous avons pu voir sa qualité, on était cloués, a-t-il affirmé. Tout le monde connaît ses qualités mais aussi son intensité. Au vu de la manière dont il est revenu, nous voyons qu'il a très envie» de jouer.

«Courage et caractère»

Virtuellement qualifiés pour les 16es de finale, les Auriverde veulent s'assurer la première place du groupe C en battant les Ecossais, qu'ils affrontent pour la cinquième fois en Coupe du monde.

Victorieuse d'Haïti (1-0) puis battue par le Maroc sur le même score, l'Ecosse n'est pas assurée de faire partie des huit meilleurs troisièmes.

Mais les joueurs écossais, menés par John McGinn, restent pourtant convaincus de pouvoir décrocher une qualification pour la phase suivante, une première en neuf participations à un Mondial.

«Le Brésil, ce sera un match différent (de celui contre le Maroc). Ils sont un peu moins structurés dans leur organisation, mais ils ont la qualité pour faire mal à tout moment», a expliqué le milieu de terrain d'Aston Villa.

«Nous sommes un groupe résolu et ce qui nous manque parfois en qualité pour rivaliser avec le top 10, nous le compensons par le courage et le caractère», a-t-il ajouté. Combative contre le Maroc, l'Ecosse a toutefois manqué de tranchant dans le dernier geste.

«Nous voulons obtenir un résultat, a affirmé lundi l'attaquant des Hearts, Lawrence Shankland. Nous savons qu'un match nul suffira probablement pour nous qualifier, mais nous jouerons pour essayer de gagner.»

Les Ecossais pourront compter sur les milliers de membres de supporters qui ont commencé à déferler sur Miami lundi en déambulant dans le quartier historique de Little Havana.