Le cadeau lunaire de Dominique Blanc à Xherdan «Chatquirit»

Présent dimanche au Wankdorf pour assister à la finale de la Coupe de Suisse, remportée par le FC Bâle au détriment du FC Bienne (4-1), Dominique Blanc, le futur ex-président de l’ASF, a remis à Xherdan Shaqiri un cadeau pour le moins surprenant.

Le maillot «Chatquirit» offert par Dominique Blanc à Xherdan... Shaqiri. IMAGO/Sports Press Photo

Rédaction blue Sport - CF Clara Francey

À en croire le cadeau qu'il a remis à Xherdan Shaqiri avant de lui passer la médaille de vainqueur de la Coupe de Suisse autour du cou dimanche, c'est sous le signe de l'humour que Dominique Blanc a choisi de vivre ses dernières semaines à la tête du football helvétique.

Le Vaudois, qui quittera la présidence de l'Association suisse de football (ASF) à la fin de l'Euro féminin, après six ans de bons et loyaux services, a en effet offert au meilleur buteur de Super League un maillot aux couleurs du FC Bâle floqué du numéro 10 et du nom… «Chatquirit». Une blague que votre oncle un brin lourdaud aurait sans aucun doute volontiers faite en bout de table à Noël.

Si Dominique Blanc s'est permis cette boutade, c'est parce qu'il «connaît très bien» le Bâlois, comme il l'a expliqué dans les colonnes du «24 Heures».