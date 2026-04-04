Echangez votre maillot de la Squadra Azzurra contre celui des Canucks: c'est ce que la Fédération canadienne de football a proposé samedi aux supporteurs italo-canadiens de Toronto pour «soutenir l'équipe nationale» au Mondial 2026.

Hundreds of people lined up for the Italy-for-Canada jersey swap at Cafe Diplomatico in Toronto!



Canada Soccer didn’t actually collect the jerseys, they just handed out their 2026 kits and posters to fans 🍁@CanadaSoccerEN | @CANMNT_Official pic.twitter.com/Yo6crN2WS9 — TSN (@TSN_Sports) April 4, 2026

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Après son élimination mardi face à la Bosnie-Herzégovine, l'Italie se voit privée de Coupe du monde, comme en 2018 et 2022. Qualifiés, les quadruples champions du monde auraient été versés dans le groupe B avec le Canada, l'un des trois pays-hôtes, le Qatar et la Suisse.

Pendant plusieurs heures samedi, les fans ont fait la queue devant un café du quartier de la «Petite Italie» à Toronto pour échanger leur tunique bleue ou blanche, selon des images diffusés sur les réseaux sociaux. Ils sont repartis avec le nouveau maillot domicile rouge du Canada... mais ont pu garder celui de la Nazionale.

«Le soccer au Canada a été bâti par des générations de joueurs, de supporters et de communautés, y compris les Italo-Canadiens qui ont contribué à faire vivre la passion pour notre sport», a affirmé Paulo Senra, le responsable communications de Canada Soccer.

«Nous voulons que chaque Canadien — quelles que soient ses allégeances historiques — se joigne à l'élan autour de notre équipe nationale masculine, parce que cette fois, c'est le Canada», a-t-il ajouté, cité dans un communiqué de la Fédération.

Le Canada compte 1,5 million d'habitants d'origine italienne, soit 4,3% de la population, selon le recensement de 2021, et plus de 80% vivent dans l'Ontario et au Québec