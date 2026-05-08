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Coupe du monde Le Canada tremble pour son capitaine Alphonso Davies

ATS

8.5.2026 - 15:03

Le latéral gauche Alphonso Davies s'est blessé et est écarté des terrains pour «plusieurs semaines», a annoncé vendredi le Bayern Munich. Le capitaine du Canada voit sa préparation pour le Mondial perturbée.

Alphonso Davies s'est blessé et est écarté des terrains pour «plusieurs semaines».
Alphonso Davies s'est blessé et est écarté des terrains pour «plusieurs semaines».
IMAGO/Sven Simon
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Keystone-SDA, Agence France-Presse

08.05.2026, 15:03

Davies s'est blessé aux ischio-jambiers mercredi lors du match nul 1-1 en demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre, qui a éliminé le Bayern 6-5 en score cumulé. Il est peu probable que le joueur de 25 ans refoule les terrains cette saison avec le club bavarois.

Ligue des champions. Le PSG défendra son titre, le Bayern lésé par l'arbitrage ?

Ligue des championsLe PSG défendra son titre, le Bayern lésé par l'arbitrage ?

Le Canada face à la Suisse le 24 juin

Le capitaine des «Canucks» va devoir mener une course contre la montre afin d'être prêt pour le coup d'envoi de la Coupe du monde. Le Canada joue son premier match du Mondial 2026 le 12 juin à Toronto, contre la Bosnie-Herzégovine, et la Suisse le 24 juin à Vancouver.

C'est le dernier coup dur en date pour Davies, qui a enchaîné les blessures musculaires depuis son retour en octobre après huit mois d'absence pour cause de rupture du ligament croisé antérieur.

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