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Football - Ecosse Le Celtic brise le coeur de Hearts dans un final époustouflant

ATS

16.5.2026 - 16:25

Le Celtic, géant du championnat d'Ecosse, a soufflé le titre à Hearts, leader surprise depuis octobre. Le club de Glasgow a remporté l'affrontement final samedi dans un Celtic Park en transe (3-1).

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

16.05.2026, 16:25

16.05.2026, 16:27

C'est une terrible et triste fin pour le club d'Edimbourg, septième la saison dernière et qui a fait cavalier seul pendant quasiment toute la saison, avant d'être doublé sur la ligne d'arrivée.

Mais c'est aussi une remontée fantastique pour le Celtic, qui comptait six points de retard début janvier, après une défaite dans le Old Firm, le bouillant derby contre les Rangers.

Samedi, le Celtic a enchaîné une septième victoire consécutive en championnat pour finir avec deux points d'avance sur Hearts, outsider venu de l'ouest de la capitale.

Confusion et pelouse envahie

Le club au maillot vert et blanc a battu Motherwell (3-2) mercredi grâce à un but dans le temps additionnel, sur un penalty polémique, et il a remis le couvert trois jours plus tard avec des buts vitaux inscrits très, très tardivement (87e, 90e+8).

Ses supporters ont envahi la pelouse, en délire, créant un moment de confusion car personne ne savait trop si le coup de sifflet final avait retenti.

Le Celtic reste maître de la Scottish Premiership. Il s'agit de son 14e titre en 15 saisons, le cinquième consécutif.

Il faudra donc encore attendre, au moins une année, avant de voir la domination du Celtic et des Rangers, longue de quatre décennies, prendre fin.

Comme en 1986

Heart of Midlothian FC, de son nom complet, avait l'occasion de rejoindre au palmarès Aberdeen, la dernière équipe à avoir briser le duopole, en 1985 avec l'entraîneur Alex Ferguson à sa tête.

L'équipe dirigée par Derek McInnes a pris les commandes du championnat en octobre pour ne les lâcher que lors de l'ultime journée, en encaissant la première défaite de la saison face au Celtic, après deux victoires et un match nul.

Hearts a le coeur brisé pour la deuxième fois de son histoire, après le cruel épilogue de la saison 1985-1986: alors qu'il leur suffisait de ne pas perdre contre Dundee, les Jambos avaient concédé deux buts en fin de match (défaite 2-0) et abandonné le titre au Celtic, à cause d'une différence de buts moins favorable.

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