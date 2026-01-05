Nommé début janvier, Wilfried Nancy (48 ans) a été limogé de son poste de manager du Celtic Football Club. Le Français n'a ainsi dirigé que huit matches et n'en a gagné que deux.

After just 33 days in charge, Celtic have sacked manager Wilfried Nancy.#BBCFootball pic.twitter.com/ZPCiwsWm3c — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) January 5, 2026

Keystone-SDA ATS

Nancy a été remercié deux jours après la défaite du Celtic 3-1 à domicile contre les Glasgow Rangers. Sous la direction du Français, venu de Columbus Crew en MLS, le Celtic a notamment perdu la finale de la Coupe de la Ligue contre St-Mirren (3-1).

Les Bhoys devront donc trouver un troisième entraîneur principal cette saison. Le premier, Brendan Rodgers, était parti fin octobre. L'intérim avait été assuré par le vétéran Martin O'Neill (73 ans).

Avec 33 jours sur le banc, Wilfried Nancy est devenu l'entraîneur qui a passé le règne le plus court de l'histoire du Celtic. Au classement, le club est deuxième à six points du leader Hearts.