  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Finale de la CAN chaotique Le chef de la «Fédé» sénégalaise met en cause le Maroc et la CAF

Nicolas Larchevêque

26.1.2026

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) Abdoulaye Fall a mis en cause le Maroc et la Confédération africaine de football dimanche, une semaine après la fin de la Coupe d'Afrique des nations, pointant notamment des manquements dans l'hébergement, la sécurité et l'arbitrage.

La finale de la CAN avait été émaillée par plusieurs incidents.
La finale de la CAN avait été émaillée par plusieurs incidents.
KEYSTONE

Agence France-Presse

26.01.2026, 07:58

«Aucun pays ne s'est opposé au Maroc comme le Sénégal l'a fait» durant la CAN, a déclaré Abdoulaye Fall dans une vidéo publiée sur le site sénégalais Seneweb.

Un Marocain est à «la vice-présidence de la CAF», la Confédération africaine de football, que «le Maroc contrôle. Qu'on se dise la vérité», a assuré M. Fall, qui s'exprimait samedi en langue locale wolof lors d'une cérémonie en province. Il a énuméré des plaintes contre le Maroc et la CAF, après la finale remportée 1-0 par le Sénégal après prolongations.

CAN 2025. Le Sénégal sacré au terme d’une finale totalement ahurissante !

CAN 2025Le Sénégal sacré au terme d’une finale totalement ahurissante !

«Nous devions savoir qui était l'arbitre du match deux jours avant (la finale). Nous leur avons demandé qui serait-il et ils nous ont dit ne pas encore avoir d'informations. Il y a des délais pour éventuellement récuser un arbitre (mais) c'est la veille du match, à 22H00, qu'on nous a fait une notification» sur l'arbitre, a assuré M. Fall.

La CAF a, selon lui, ensuite dit qu'elle «voulait protéger l'arbitre en lui évitant des pressions». Mais à partir de ce moment, «nous ne pouvions plus le récuser».

«L’arbitre a été épouvantable». Une CAN 2025 minée par les polémiques arbitrales

«L’arbitre a été épouvantable»Une CAN 2025 minée par les polémiques arbitrales

Pour la finale, M. Fall a aussi déploré l'état de l'hôtel initialement réservé à Rabat pour le Sénégal, basé auparavant à Tanger. «L'équipe du Sénégal ne pouvait loger dans cet hôtel, en plein centre-ville avec beaucoup de bruit et sans voie d'accès».

Le terrain d'entraînement était un autre sujet de discorde car les Marocains «ont voulu nous imposer un entraînement dans leur camp de base, le centre Mohamed VI, ultramoderne, et qui n'a pas son pareil au Sénégal». Seulement, dit-il, «si tu y vas, ils sauront tout de notre équipe».

Finale de la CAN chaotique. «L'image qu’on a donné de l'Afrique, c'est honteux»

Finale de la CAN chaotique«L'image qu’on a donné de l'Afrique, c'est honteux»

Par ailleurs, à l'arrivée de l'équipe à Rabat pour la finale, les joueurs se sont retrouvés dans une cohue avec le public et sans sécurité, selon lui. Face à ces problèmes, le président Fall dit avoir saisi les responsables de la Fédération marocaine de football et la CAF, leur disant que le Sénégal n'allait «jamais (accepter de) jouer dans de telles conditions».

La sécurité a ensuite été renforcée, l'équipe a pu s'entraîner dans un autre stade et un nouvel hôtel lui a été trouvé.

Finale de la CAN chaotique. Gianni Infantino fulmine : «C’est inadmissible, déplorable»

Finale de la CAN chaotiqueGianni Infantino fulmine : «C’est inadmissible, déplorable»

CAN 2025 : le Sénégal triomphe du Maroc dans une finale chaotique

CAN 2025 : le Sénégal triomphe du Maroc dans une finale chaotique

Le rêve de victoire à domicile à la CAN s’est effondré en finale pour le Maroc. A Rabat, les Marocains se sont inclinés 1-0 ap face au Sénégal au terme d’un match au scénario presque irréel.

19.01.2026

Les plus lus

Après l'incendie du «Constellation», la facture va être salée
«Quelle explication rationnelle à faire ingérer de l'acide sulfurique à une enfant ?»
«Les ordres de Washington, ça suffit», dit la présidente
Trump «nous a menti» – Clinton et Obama appellent les Américains au sursaut
Nous connaissions tous la voix de cet homme, qui vient de s'éteindre