Dan Ndoye «C'est la marque d'une grande équipe»

ATS

9.9.2025 - 00:07

Dan Ndoye et la Suisse ne veulent pas s'enflammer après leur excellente entrée en matière dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026. «Le chemin est encore long», prévient le Vaudois.

Dan Ndoye : «On avait la mentalité pour leur faire mal»

Dan Ndoye : «On avait la mentalité pour leur faire mal»

La Suisse poursuit son sans-faute dans les éliminatoires du Mondial 2026. Trois jours après avoir écrasé le Kosovo, la troupe de Murat Yakin n'a laissé aucune chance à la Slovénie lundi à Bâle (3-0). La réaction de Dan Ndoye.

08.09.2025

Keystone-SDA

09.09.2025, 00:07

09.09.2025, 07:55

«On a joué deux matches, il en reste quatre, donc le job est loin d'être fini», a déclaré Ndoye lors de son passage en zone mixte, peu après la facile victoire de la Suisse contre la Slovénie lundi (3-0). «Il faut désormais continuer sur cette lancée en octobre contre la Suède.»

Qualifs Mondial 2026. Même onze, même scénario : la Nati balaye la Slovénie

Qualifs Mondial 2026Même onze, même scénario : la Nati balaye la Slovénie

Le joueur de Saint-Prex a livré une nouvelle performance de choix sur le flanc gauche de l'attaque helvétique. Il a clos la mi-temps parfaite de la Suisse en marquant le 3-0. «J'ai énormément travaillé sur ma finition et c'est pour ça qu'on voit un meilleur Dan devant le but», a-t-il commenté après avoir fait trembler les filets pour la troisième fois en quatre matches internationaux, alors qu'il n'avait marqué qu'un but lors de ses 20 premières capes.

«Une grande équipe»

Avec un large avantage acquis à la pause, la Suisse a logiquement baissé le pied en deuxième période, comme trois jours avant face au Kosovo (4-0). «On sait aussi gérer le match quand il le faut et je pense que c'est la marque d'une grande équipe», a estimé Ndoye.

Qualifs Mondial 2026. Quatre éclairs avant la pause : la Suisse illumine son entrée !

Qualifs Mondial 2026Quatre éclairs avant la pause : la Suisse illumine son entrée !

Interrogé sur la belle série de l'équipe de Suisse, laquelle a gagné cinq matches de suite en marquant trois buts au plus – une première dans sa longue histoire -, le nouveau joueur de Nottingham Forest a souligné l'alchimie grandissante de l'attaque helvétique.

«Ça fait un moment qu'on se retrouve avec Breel (Embolo), Fabian (Rieder), Ruben (Vargas), aussi (Zeki) Amdouni qui est blessé», a expliqué Ndoye. «Il nous a fallu un peu de temps pour créer des automatismes, mais ils finissent par arriver à force de travailler.»

Suisse - Slovénie. Découvrez les notes des joueurs de la Nati

Suisse - SlovénieDécouvrez les notes des joueurs de la Nati

Pareil pour l'efficacité suisse sur corner, une phase de jeu qui a été à l'origine de trois buts lors de ce rassemblement. «Le travail paie. Il n'y a pas de secret. C'est juste la répétition, savoir où chacun se place. On espère que ça continuera comme ça», a conclu le Vaudois.

Denis Zakaria : «Personnellement, c’est dur...»

Denis Zakaria : «Personnellement, c’est dur...»

La réaction de Denis Zakaria après la victoire de la Suisse contre la Slovénie (3-0) lundi à Bâle. «Heureux» du «début parfait» dans ces qualifications au Mondial 2026, le Genevois n’a en revanche pas caché sa frustration d’avoir peu de temps de jeu.

08.09.2025

