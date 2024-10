Brillant avec Chelsea, mais remplaçant en sélection : Cole Palmer (22 ans) lorgne sur une place de titulaire avec l'Angleterre. Il bénéficie d'un soutien populaire et médiatique puissant.

Cole Palmer ne cesse de briller sous le maillot de Chelsea. IMAGO/PA Images

ATS

Le milieu offensif ou ailier droit ne compte que neuf sélections, dont deux seulement comme titulaire, mais il a déjà conquis le coeur des supporters des «Three Lions». Ils l'ont élu d'ailleurs élu joueur de l'année 2023/2024.

A l'Euro, l'élégant gaucher n'a eu droit qu'à 144 minutes de jeu réparties sur cinq matches, tous débutés sur le banc. Ses entrées avaient pourtant donné un coup de fouet aux Anglais, décevants offensivement malgré un empilement de talents quasiment sans égal. Passeur décisif en demi-finale contre les Pays-Bas (2-1), buteur en finale contre l'Espagne (défaite 2-1), il a fait les frais de la concurrence avec Jude Bellingham, à qui Gareth Southgate a confié le poste de meneur de jeu en Allemagne.

Cohabitation

Comment le sélectionneur intérimaire Lee Carsley gèrera-t-il la cohabitation jeudi contre la Grèce à Wembley puis en Finlande dimanche ? Au pays, beaucoup plaident pour donner le numéro 10 à Palmer, quitte à faire reculer Bellingham d'un cran.

Meneur offensif, «c'est son meilleur poste», a plaidé l'ancien international espagnol Cesc Fabregas dans un podcast de la BBC. «Quand vous avez des joueurs talentueux comme lui, vous voulez tout de suite qu'ils soient au milieu autant que possible pour faire bouger les choses», a insisté l'ex-joueur de Chelsea.

«Quand il a le ballon, on a l'impression que tout est au ralenti et que tout devient très clair dans son regard. Il est capable de faire n'importe quelle passe dans n'importe quel angle du terrain. Je pense qu'il est possible, lorsqu'un joueur est aussi spécial, de créer une équipe autour de lui», affirme l'actuel entraîneur de Côme en Italie.

«Tellement doué»

Pour Theo Walcott, «vous ne pouvez l'exclure d'aucune équipe, et je parle aussi de l'Angleterre». Il est «tellement doué» que les adversaires auront «peur de lui», a appuyé l'ancien attaquant d'Arsenal et de l'Angleterre à l'antenne de BBC Radio 5 Live.

En club, Palmer a gagné une place de titulaire après avoir quitté son club formateur, Manchester City, à l'été 2023 en direction de Chelsea. Le club londonien a déboursé un peu moins de 50 millions d'euros en indemnités de transfert.

Sa première saison chez les «Blues» a été stratosphérique, et la deuxième commence sur les mêmes bases. Depuis le début de l'exercice 2023/2024, il a été impliqué directement sur 44 buts en Premier League (28 buts et 16 passes décisives).

«Un gars humble»

Pourtant, «tout cela ne change rien à sa personnalité. C'est un gars simple, un gars humble et c'est, pour lui, pour moi, la chose la plus importante», a relevé son entraîneur Enzo Maresca, fin septembre, après un quadruplé de son protégé contre Brighton (4-2).

La description faite par l'Italien, ancien entraîneur des moins de 23 ans de Manchester City puis adjoint de Pep Guardiola, colle avec celle faite par Carsley au moment de l'annonce de liste. «Tous les défis qui sont lancés à Cole, il les prend à bras-le-corps. Il ne se voit jamais trop haut, ni trop bas, c'est une grande qualité pour un footballeur professionnel», a souligné l'ancien sélectionneur des Espoirs anglais.

AFP