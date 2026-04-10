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La Nazionale en eaux troubles Le coach des Espoirs à la tête des Azzurri temporairement

ATS

10.4.2026 - 20:00

L'Italie, privée de la Coupe du monde 2026, sera dirigée par le sélectionneur de son équipe Espoirs pour ses deux matches amicaux de juin, contre le Luxembourg et la Grèce. La Fédération italienne de football (FIGC) l'a annoncé.

Keystone-SDA

10.04.2026, 20:00

10.04.2026, 20:07

«Pour son retour sur les terrains en juin, la Nazionale sera pilotée par Silvio Baldini», a indiqué la FIGC dans un bref communiqué. Baldini, aux commandes des Azzurini, l'équipe italienne Espoirs, depuis juillet 2025, dirigera la Nazionale le 3 juin à Luxembourg et, quatre jours plus tard, à Héraklion.

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Passé notamment par Palerme, Parme ou Empoli, Baldini est réputé pour des méthodes d'entraînement peu orthodoxes: en octobre dernier, tous les joueurs de l'équipe Espoirs s'étaient ainsi entraînés avec un bandeau sur un oeil, pour notamment améliorer leur concentration.

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Privée par la Bosnie-Herzégovine en finale des barrages européens (1-1 a.p., 4-1 tab) de son troisième Mondial consécutif, l'Italie n'a plus de sélectionneur depuis le départ de Gennaro Gattuso, resté en poste moins d'un an.

Conte favori ?

La nomination du prochain sélectionneur, le quatrième depuis juin 2023, doit attendre l'élection d'un nouveau président de la FIGC le 22 juin prochain après la démission de Gabriele Gravina.

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Selon la presse italienne, Antonio Conte aurait les faveurs de la FIGC, mais l'ancien international italien qui a déjà dirigé la Nazionale (2014-16) est sous contrat avec Naples.

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Son président Aurelio De Laurentiis a laissé entendre en début de semaine qu'il pourrait le libérer de son contrat qui expire en 2027.

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