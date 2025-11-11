Le communiqué cinglant de la Fédération espagnole sur Lamine Yamal

La Fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé mardi le forfait de Lamine Yamal pour les matches de qualification au Mondial 2026 contre la Géorgie et la Turquie. Elle est mécontente.

Lamine Yamal es desconvocado para jugar contra Georgia y Turquía.



ℹ️ Leer más: https://t.co/atDKuEHhN4 #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/18d34HtQdJ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2025

Keystone-SDA ATS

Ce mécontentement s'explique par le fait de n'avoir été prévenue qu'au tout dernier moment du retrait du joueur du Barça. «Les services médicaux de la RFEF souhaitent exprimer leur surprise et leur mécontentement après avoir appris, à 13h47 le lundi 10 novembre, jour du début du rassemblement officiel avec l'équipe nationale, que Lamine Yamal avait subi une intervention invasive par radiofréquence pour traiter ses douleurs au pubis le matin même», indique la fédération dans un communiqué.

«Cette procédure a été réalisée sans en informer au préalable le corps médical de la sélection, qui n'en a pris connaissance que par le biais d'un rapport reçu à 22h40 hier soir, dans lequel il est indiqué que le repos est recommandé pendant sept à dix jours», poursuit la RFEF.

Celle-ci, «en accordant la priorité à tout moment à la santé, à la sécurité et au bien-être du joueur», a donc libéré Yamal de sa convocation. Yamal, contrarié par des soucis physiques depuis le début de saison, avait été appelé il y a un mois par le sélectionneur Luis de La Fuente avant de déjà devoir déclarer forfait en raison de douleurs au pubis. Cela n'avait pas empêché la Roja de s'imposer contre la Géorgie (2-0) et la Bulgarie (4-0), faisant un grand pas vers la qualification pour le prochain Mondial.

Elle affronte cette fois la Géorgie samedi à Tbilissi et la Turquie le 18 novembre à Séville. L'Espagne a remporté ses quatre premières rencontres dans ces qualifications sans encaisser le moindre but et compte trois points d'avance sur la Turquie.