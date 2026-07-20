David Lemos a conclu sa couverture de la Coupe du monde 2026 par un message qui n'est pas passé inaperçu. Le commentateur de la RTS a livré un réquisitoire sans détour sur les dérives du football, pointant du doigt plusieurs polémiques qui ont marqué ce Mondial. Le discours du Vaudois est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux.

Après avoir fait vibrer les supporters de la Nati jusqu'en quarts de finale, David Lemos a su toucher dimanche soir des amoureux du ballon rond bien au-delà des frontières helvétiques, au moment de rendre l'antenne après six semaines de compétition.

Sur Twitter, un extrait de son intervention a déjà dépassé les 900'000 vues à l'heure où nous écrivons ces lignes et récolté des milliers de réactions. Nombreux sont ceux qui saluent le courage du journaliste suisse et la pertinence de ses propos. Le compte spécialisé «ActuFoot» (8,9M abonnés) a également repris les mots forts du Vaudois, accompagnés du message suivant : «Respect au commentateur suisse David Lemos, qui au moment de rendre l'antenne a parfaitement résumé les échecs de ce Mondial.»

Le coup de gueule de David Lemos :

«C'était la Coupe du monde sans aucun doute la plus mercantile de l'histoire, l'une des plus politisées aussi. (...) Nous n'oublierons pas, même si les stades étaient pleins, les prix qu'ont dû payer les personnes qui n'ont pas des moyens considérables pour leur passion, pour le football, passion qui les dévore. Parfois sans pouvoir au final ne serait-ce qu'entrer dans le pays si leur nationalité n'était pas la bonne. Qu'ils soient fans, journalistes, arbitres parfois, comme le Somalien Omar Artan», commence l'emblématique commentateur de la RTS.

Avant de poursuivre : «On pense aussi au traitement inacceptable de l'équipe d'Iran, qui n'a pas pu défendre ses chances correctement dans ce tournoi. On pense également au cas Balogun. (...) On aura vu un président se vanter d'avoir appelé le président de la FIFA pour faire annuler une suspension d'un joueur. Un politique qui s'est immiscé au cœur du jeu, alors que la FIFA dit vouloir le mettre au-dessus de tout. Bah visiblement, c'est jusqu'à un certain point.»

«Une Coupe du monde qui aura aussi vu tous ses matches se disputer en quatre quart-temps et sa finale connaître une mi-temps de près de 30 minutes. Comme l'a dit Alain Berset ces dernières heures, et on va le dire malgré les feux d'artifice : ‹la crise a deux noms : l'argent et le pouvoir›. (...) Il y a aujourd'hui pour beaucoup une crise de confiance entre de nombreux acteurs de ce sport et leur fédération internationale. Ces prochaines semaines, l'argent va pleuvoir sur beaucoup de Fédérations, beaucoup d'acteurs de ce sport, qui seront gentiment invités à se taire. On a le droit d'avoir l'espoir que certaines choses seront relevées et qu'on ne le reverra plus», conclut la «voix de la Nati».