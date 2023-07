La France a réalisé une excellente opération à Brisbane face au Brésil. Décevantes face à la Jamaïque (0-0), les Tricolores ont battu la Seleçao 2-1 dans le match au sommet du groupe F.

Wendie Renard congratulée par ses coéquipières après son but. ATS

Dans une rencontre qu'elle a globalement dominée contre un adversaire contre lequel elle n'avait jamais perdu, la France a trouvé une première fois la faille, au terme d'une superbe action collective signée par le trio Karchaoui-Diani-Le Sommer, les deux dernières nommées déviant le ballon de la tête (11e). Les Sud-Américaines ont réagi après la pause trouvant l'ouverture par Debinha (58e).

Piquées au vif, les Françaises ont ensuite rapidement repris le commandement du jeu, parvenant à inscrire le but de la victoire à la 83e minute. Oubliée au deuxième poteau, la capitaine emblématique des Bleues Wendie Renard trompait la vigilance de Leticia, la gardienne adverse. Incertaine pour cette rencontre (gène au mollet), la Martiniquaise a signé son 35e but en sélection.

Dans l’autre match du jour dans le groupe F, la Jamaïque n’est plus qu’à un point d’une qualification pour les huitièmes de finale, à la suite de sa victoire sur le Panama (1-0). Sans sa star et meilleure buteuse Khadija Shaw, suspendue, l’équipe des Caraïbes l’a emporté via une tête croisée de Swaby (56e).

Au classement de ce groupe F, la France et la Jamaïque comptent 4 points. Le Brésil 3 et le Panama, d’ores et déjà éliminé, 0.

ats