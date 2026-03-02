L'équipe de Suisse dames entame mardi à Lausanne sa campagne qualificative pour la Coupe du monde 2027, qui se déroulera au Brésil. La route menant à cette phase finale sera ardue.

Rafel Navarro et ses joueuses entament leur campagne qualificative pour le Mondial. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La troupe du nouveau sélectionneur Rafel Navarro accueille l'Irlande du Nord dès 19h au stade de la Tuilière, dans la 1re journée du groupe B2. Un deuxième rendez-vous est prévu cette semaine, samedi à Ta'qali, face à Malte. Les Suissesses découvriront leur dernier adversaire, la Turquie, lors de la 3e journée le 14 avril à Zurich.

La première partie de ces qualifications, dont la sixième et dernière journée est prévue début juin, devrait n'être qu'une formalité pour les Suissesses. Les trois premiers de cette poule prendront part aux barrages, un obstacle que seules quatre équipes européennes éviteront: les vainqueurs des quatre groupes de la Ligue A, qui décrocheront directement un ticket pour le Brésil.

Mais pas moins de 32 équipes disputeront ces barrages, sur deux tours en matches aller-retour, dont 12 formations de la Ligue A. Les Suissesses ont donc intérêt à briller dans le groupe B2, afin d'éviter de devoir se frotter dès le 1er tour à une grande nation. L'Espagne et l'Angleterre étant dans le même groupe éliminatoire, l'une des deux équipes devra ainsi passer par ces play-off.

«Remporter les six matches»

Ces barrages continentaux se termineront début décembre avec les huit matches retour du 2e tour. Et là encore, les résultats obtenus ce printemps durant la phase de Ligue seront déterminants: un classement général permettra de désigner les sept meilleurs vainqueurs de ce 2e tour, qui se qualifieront pour le Mondial. Le huitième et dernier vainqueur devra lui disputer un barrage intercontinental en 2027...

Cette première phase n'a donc rien d'une mise en jambes. Et l'enjeu sera double pour une équipe qui avait fait rêver tout un peuple l'été dernier en atteignant les quarts de finale de «son» Euro sous la férule de Pia Sundhage. Reléguée en Ligue B en 2025 après avoir terminé au dernier rang du groupe A2, la Suisse veut retrouver au plus vite l'élite de la Ligue des nations afin d'affronter des adversaires plus intéressants.

«L'important pour nous est de remporter les six matchs. Nous verrons ensuite ce qui se passera», a confirmé le sélectionneur Rafel Navarro en conférence de presse, lundi à Lausanne. Pour gagner le premier, il s'agira de bien négocier le jeu direct des Nord-Irlandaises. «Quand elles récupèrent le ballon, elles vont toujours très vite vers le but, souvent avec des centres. Nous devons nous y préparer», a déclaré le Catalan.

Le successeur de Pia Sundhage a également été interrogé sur le poste de gardienne, qui a été sujet aux critiques en fin d'année dernière. Il sait qui de Livia Peng – titulaire lors du dernier Euro mais remplaçante à Chelsea -, Elvira Herzog ou Irina Fuchs gardera le but suisse mardi soir, mais n'a pas souhaité le révéler devant les médias.

Faire oublier Sundhage

Enfin, difficile d'imaginer que l'Irlande du Nord attire autant de supporters que la France, que les Suissesses avaient affrontée devant plus de 11'000 spectateurs à St-Gall en avril 2025 et quelque 10'000 en octobre 2024 à Genève.

Même s'il est bien conscient qu'il ne saura faire oublier la populaire Pia Sundhage qu'en enchaînant les victoires, Rafel Navarro veut faire de la Suisse une équipe «joueuse» capable d'imposer son rythme à la mode barcelonaise. Et s'il réussit ce pari, le technicien espagnol verra certainement les résultats suivre, et le public suisse aussi.