  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifs Mondial 2027 Le début d'un chemin semé d'embuches pour les Suissesses

ATS

2.3.2026 - 16:24

L'équipe de Suisse dames entame mardi à Lausanne sa campagne qualificative pour la Coupe du monde 2027, qui se déroulera au Brésil. La route menant à cette phase finale sera ardue.

Rafel Navarro et ses joueuses entament leur campagne qualificative pour le Mondial.
Rafel Navarro et ses joueuses entament leur campagne qualificative pour le Mondial.
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.03.2026, 16:24

La troupe du nouveau sélectionneur Rafel Navarro accueille l'Irlande du Nord dès 19h au stade de la Tuilière, dans la 1re journée du groupe B2. Un deuxième rendez-vous est prévu cette semaine, samedi à Ta'qali, face à Malte. Les Suissesses découvriront leur dernier adversaire, la Turquie, lors de la 3e journée le 14 avril à Zurich.

Qualifs Mondial 2027. Les Suissesses joueront à Lausanne et Zurich

Qualifs Mondial 2027Les Suissesses joueront à Lausanne et Zurich

La première partie de ces qualifications, dont la sixième et dernière journée est prévue début juin, devrait n'être qu'une formalité pour les Suissesses. Les trois premiers de cette poule prendront part aux barrages, un obstacle que seules quatre équipes européennes éviteront: les vainqueurs des quatre groupes de la Ligue A, qui décrocheront directement un ticket pour le Brésil.

Mais pas moins de 32 équipes disputeront ces barrages, sur deux tours en matches aller-retour, dont 12 formations de la Ligue A. Les Suissesses ont donc intérêt à briller dans le groupe B2, afin d'éviter de devoir se frotter dès le 1er tour à une grande nation. L'Espagne et l'Angleterre étant dans le même groupe éliminatoire, l'une des deux équipes devra ainsi passer par ces play-off.

«Remporter les six matches»

Ces barrages continentaux se termineront début décembre avec les huit matches retour du 2e tour. Et là encore, les résultats obtenus ce printemps durant la phase de Ligue seront déterminants: un classement général permettra de désigner les sept meilleurs vainqueurs de ce 2e tour, qui se qualifieront pour le Mondial. Le huitième et dernier vainqueur devra lui disputer un barrage intercontinental en 2027...

Football. Navarro mise sur les joueuses expérimentées

FootballNavarro mise sur les joueuses expérimentées

Cette première phase n'a donc rien d'une mise en jambes. Et l'enjeu sera double pour une équipe qui avait fait rêver tout un peuple l'été dernier en atteignant les quarts de finale de «son» Euro sous la férule de Pia Sundhage. Reléguée en Ligue B en 2025 après avoir terminé au dernier rang du groupe A2, la Suisse veut retrouver au plus vite l'élite de la Ligue des nations afin d'affronter des adversaires plus intéressants.

«L'important pour nous est de remporter les six matchs. Nous verrons ensuite ce qui se passera», a confirmé le sélectionneur Rafel Navarro en conférence de presse, lundi à Lausanne. Pour gagner le premier, il s'agira de bien négocier le jeu direct des Nord-Irlandaises. «Quand elles récupèrent le ballon, elles vont toujours très vite vers le but, souvent avec des centres. Nous devons nous y préparer», a déclaré le Catalan.

Le successeur de Pia Sundhage a également été interrogé sur le poste de gardienne, qui a été sujet aux critiques en fin d'année dernière. Il sait qui de Livia Peng – titulaire lors du dernier Euro mais remplaçante à Chelsea -, Elvira Herzog ou Irina Fuchs gardera le but suisse mardi soir, mais n'a pas souhaité le révéler devant les médias.

Actu du foot féminin. Une soirée compliquée pour la gardienne Elvira Herzog

Actu du foot fémininUne soirée compliquée pour la gardienne Elvira Herzog

Faire oublier Sundhage

Enfin, difficile d'imaginer que l'Irlande du Nord attire autant de supporters que la France, que les Suissesses avaient affrontée devant plus de 11'000 spectateurs à St-Gall en avril 2025 et quelque 10'000 en octobre 2024 à Genève.

Même s'il est bien conscient qu'il ne saura faire oublier la populaire Pia Sundhage qu'en enchaînant les victoires, Rafel Navarro veut faire de la Suisse une équipe «joueuse» capable d'imposer son rythme à la mode barcelonaise. Et s'il réussit ce pari, le technicien espagnol verra certainement les résultats suivre, et le public suisse aussi.

Nati féminine : «Nous sommes au début d'un nouveau processus»

Nati féminine : «Nous sommes au début d'un nouveau processus»

Johan Djourou donne ses premières impressions après les débuts du nouveau sélectionneur, Rafel Navarro. Le Genevois parle aussi de son nouveau rôle au sein de cette équipe de Suisse féminine.

02.12.2025

Les plus lus

«C’est satanique» - Le délire mystique du médecin sous crack qui a tué sa femme
La Turquie épargnée par la riposte iranienne
Le pétrole et le gaz s'envolent, les consommateurs directement touchés !
L'énorme dette de Pierre et Frédérique –  «Il ne nous restera rien»
Malaise au sein d’une Autriche en crise et à la traîne