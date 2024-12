«Le défi est immense !» Murat Yakin a sans doute raison de surréagir après le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe du monde. Son équipe sera vraiment sous pression.

Murat Yakin et ses hommes sont fixés. KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

«Avec la Suède et la Slovénie, nous sommes tombés sur les équipes les mieux classées des chapeaux 2 et 3, poursuit le sélectionneur. Mais à mes yeux, nous demeurons le favori de ce groupe même si les Suédois et les Slovènes ont accompli bien des progrès ces derniers mois. Il faudra bien nous préparer et, surtout, bien commencer ce tour préliminaire.»

Directeur des équipes nationales, Pierluigi Tami ne partage pas l’avis de son sélectionneur. «Je ne vois pas de favoris dans ce groupe, lâche le Tessinois. Chaque point va compter. A nous de retrouver le collectif qui avait le nôtre à l’Euro pour s’opposer aux individualités adverses.»