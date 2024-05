Une défaite face aux Skyblues de Pep Guardiola (à gauche) et Erik Ten Hag pourrait bien perdre son poste d'entraîneur de Manchester United. ATS

Les rivaux de Manchester exportent leur derby à Londres, samedi pour une finale de Coupe d'Angleterre aux enjeux opposés. Manuel Akanji et les Cityzens veulent sublimer leur saison avec un doublé.

Le bleu ciel de City et le rouge de United vont colorer les 90'000 sièges de Wembley, temple du football anglais recouvert d'un parfum sulfureux comme à chaque fois que les voisins ennemis croisent le fer. Preuve des tensions possibles, chaque camp est prié d'emprunter des autoroutes différentes pour rallier Londres avant un coup d'envoi donné plus tôt qu'habituellement sur les conseils de la police.

L'affiche est la même que celle de l'an dernier. Manchester City l'avait emporté 2-1 et sera de nouveau le grand favori. L'équipe de Pep Guardiola vient de remporter le championnat pour la quatrième fois consécutive, une série inédite au royaume du football, et peut ajouter samedi une nouvelle page glorieuse à son épais livre d'or. Jamais en effet une équipe n'a réussi le doublé Premier League/Coupe d'Angleterre deux années de suite.

Ten Hag sous pression

Au pays du Brexit, l'Europe est le dernier espoir auquel s'accroche Manchester United au bout d'une saison irrégulière, décevante et parfois chaotique. Battre l'armée de Phil Foden, Kevin De Bruyne et Erling Haaland pour la première fois de la saison, après des défaites 3-0 et 3-1 en championnat, permettrait d'accéder directement à la phase de groupes de l'Europa League.

En cas d'échec, en revanche, la finale de la «Cup» pourrait être le dernier match d'Erik ten Hag. «Je n'ai rien à dire», a rigolé jeudi l'entraîneur, interrogé en conférence de presse sur cette possibilité. «Je me concentre sur le travail que j'ai à faire, c'est-à-dire gagner le match de samedi, et ensuite nous sommes dans le projet. Continuer à avancer dans le projet».

L'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam sait pourtant que l'heure du bilan viendra ensuite, et qu'il n'est pas forcément à son avantage. «Bien sûr, après chaque saison, on fait le point et on voit où on en est dans le projet et ce qu'il faut changer», a-t-il concédé.

Le nouvel actionnaire minoritaire Ineos, dirigé par Jim Ratcliffe, devra déterminer si le déclin de l'équipe au maillot rouge tient dans la gestion du Néerlandais, ou s'il reste l'homme de la situation. Factuellement, Manchester United a échoué à la 8e place en championnat, son pire classement de l'ère Premier League (lancée en 1992), avec quatorze défaites et une différence de buts négative.

