Le Celtic Glasgow a gagné la Coupe d'Ecosse en battant Dunfermline 3-1 en finale samedi à Hampden Park, une semaine après avoir remporté le Championnat. C'est la 43e fois que le Celtic remporte la Coupe et la 14e fois qu'il fait le doublé.

Keystone-SDA ATS

Les buts ont été inscrits par Daizen Maeda (18e), Arne Engels (35e) et Kelechi Iheanacho (72e) pour le Celtic, Josh Cooper (79e) sauvant l'honneur pour Dunfermline. En Championnat, le Celtic avait coiffé sur le fil l'équipe-surprise de la saison, Hearts, en la battant lors de la dernière journée.