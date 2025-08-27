Ludovic Magnin et le FC Bâle jouent gros mercredi soir ATS

Le FC Bâle joue sa place en phase de ligue de la prestigieuse Ligue des champions mercredi soir dès 21h au Danemark.

Keystone-SDA ATS

Les hommes du coach Ludovic Magnin n'ont pas pu faire la différence face au FC Copenhague dans le match aller de ce barrage une semaine plus tôt au Parc St-Jacques, où ils avaient concédé le nul 1-1.

Copenhague n'a guère brillé le week-end dernier en championnat, se contentant d'un nul 1-1 face à Odense à domicile. Mais le coach Jacob Neestrup a laissé de nombreux titulaires au repos samedi. Ludo Magnin a quant à lui pu préparer en toute quiétude cette rencontre décisive, son équipe s'étant retrouvée au repos ce week-end.

Le FC Bâle n'a plus décroché le jackpot de la Ligue des champions depuis la saison 2017/18, au cours de laquelle ils avaient atteint les 8es de finale avec une élimination face à Manchester City à la clé. En cas d'échec mercredi soir, le FCB devrait se contenter de la phase de ligue de l'Europa League.