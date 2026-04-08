Suite à un scandale lié à des insultes racistes lors d’un match de football juniors de l’équipe féminine du FC Lucerne, la formation de Suisse centrale a mis fin à sa collaboration avec deux employés «pour manquement aux valeurs du club».

Hier wird eine GC-Spielerin als «Mohrenkopf» beschimpft Es ist ein leidiges Thema. Immer wieder kommt es auf Fussball-Plätzen zu Rassismusvorfällen Am Wochenende ereignet sich ein solcher in der U20-Meisterschaft im Spiel zwischen Luzern und GC. 07.04.2026

Tobias Benz Tobias Benz

Un incident raciste est survenu samedi lors du match du championnat féminin M20 opposant le FC Lucerne à Grasshopper, au cours duquel la joueuse zurichoise, Deborah Nyota Kabela, a été traitée de «Mohrenkopf» (qu’on peut traduire en français par «tête de nè***») par un entraîneur adjoint du FCL. Le club de Suisse centrale a réagi mercredi en renvoyant deux employés.

Le membre en question a «enfreint les valeurs clairement établies du club en matière de racisme et de discrimination», écrit Lucerne dans un communiqué publié mercredi. Un autre responsable a également été impliqué dans cet incident. Selon le «Blick», celui-ci aurait tenté de défendre la personne fautive.

«À l’issue de l’enquête interne menée sans délai et de manière rigoureuse, le FC Lucerne a décidé de suspendre les deux collaborateurs avec effet immédiat», poursuit le communiqué.

Le comportement des deux fonctionnaires «était tout à fait inacceptable, tant dans le choix des mots que dans la réaction face à la dynamique ainsi déclenchée», explique Remo Meyer, le directeur sportif lucernois, cité dans la publication. Celui-ci souligne sans ambiguïté : «Nous nous en distançons catégoriquement. En matière de racisme, le FC Lucerne applique une politique de tolérance zéro.»

Le FC Lucerne regrette vivement ces événements. Le club a pris contact avec la joueuse concernée ainsi qu’avec l’équipe féminine de GC et a présenté ses excuses.

Du soutien des stars de la Nati

Après l'incident, Kabela s'était exprimé sur Instagram : «Le football doit unir, pas diviser. Le racisme existe toujours et c'est précisément pour cela que nous devons nous battre. Non au racisme dans le football suisse.»

Elle a expliqué à «20 Minuten» qu’elle n’avait pas immédiatement compris les propos tenus. Une adversaire l’en a informée et lui a dit de ne pas le prendre personnellement. «Nous sommes en 2026, et ce genre de choses arrive encore. C’est tout simplement antisportif et irrespectueux.»

Sous sa publication Instagram, elle a reçu de nombreux messages de soutien, notamment de la part de stars de la Nati telles qu’Iman Beney, Alayah Pilgrim, Meriame Terchoun ou encore Coumba Sow.

Selon le «Blick», l’Association suisse de football a, pour sa part, ouvert une procédure.

Sous sa publication Instagram, Deborah Nyota Kabela a reçu de nombreux messages de soutien. Capture d’écran Instagram @deborahnyotq

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).