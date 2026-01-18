  1. Clients Privés
«C'est vraiment spécial» Le fils de la légende Johan Cruyff au chevet d’un Ajax malade

ATS

18.1.2026 - 10:32

L'Ajax Amsterdam a annoncé samedi avoir nommé Jordi Cruyff, fils de la légende de la maison Johan Cruyff, directeur technique du club à compter du 1er février.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

18.01.2026, 10:32

«Notre nouveau directeur technique: Jordi Cruyff!», s'est enthousiasmé le club néerlandais sur son compte X, en description d'une photo du natif de la capitale. Dans un communiqué sur son site, l'Ajax précise que son contrat court jusqu'au 30 juin 2028.

Fils de la légende Johan Cruyff, qui a fait les meilleurs jours du club avec trois C1 consécutives au début des années 1970, Jordi Cruyff a été formé à l'Ajax mais n'y a jamais joué en pro, évoluant surtout en Espagne, dont au FC Barcelone.

«C'est vraiment spécial d'être ici et de signer mon contrat. Dans le stade qui porte le nom de mon père et pour le club qui a été important pour moi depuis ma jeunesse», a-t-il également déclaré dans le communiqué publié par l'Ajax.

En pleine crise

Il lui faudra notamment trouver un nouvel entraîneur après le limogeage de John Heitinga en novembre, alors que les Ajacides, pourtant habitués aux sommets du championnat néerlandais, n'ont plus été sacrés champions depuis 2022.

Beau dernier en C1. «L'Ajax est à la recherche d'un nouvel entraîneur»

Beau dernier en C1«L'Ajax est à la recherche d'un nouvel entraîneur»

A un peu plus de la mi-saison, ils sont déjà relégués à 18 points du leader, le PSV Eindhoven, restant sur un nul samedi face aux Go Ahead Eagles, quelques jours après une défaite record (6-0) contre l'AZ Alkmaar en Coupe.

Le tableau n'est pas plus reluisant en Ligue des champions puisque avec 3 points, l'Ajax n'est que 34e sur 36.

