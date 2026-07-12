Après la défaite de la Suisse contre l'Argentine en quart de finale du Mondial, Murat Yakin a contesté l'expulsion de Breel Embolo. L'interprétation du règlement est selon lui «incompréhensible».

Comme ses joueurs, Murat Yakin avait de la peine à comprendre la décision de l'arbitre d'exclure Breel Embolo.

La déception de Yakin «Le football a perdu, nous ne méritions pas d'être éliminés de cette manière»

Pour le sélectionneur suisse, le deuxième carton jaune reçu par l'attaquant à la 72e minute a constitué le véritable tournant du match. «Jusque-là, nous dominions notre adversaire», a déclaré Yakin en conférence de presse. «À dix contre onze, le match a évidemment changé.»

Le technicien suisse n'a pas remis en cause la simulation reprochée à Embolo. Il a en revanche critiqué la ligne adoptée par l'ensemble du corps arbitral. Selon lui, plusieurs fautes argentines – «coups de coude, coups de tête, semelles» – étaient restées impunies.

«Puis l'arbitre a distribué un carton jaune pour une action qui ne méritait jamais un avertissement. Au final, c'est nous qui sommes punis pour une erreur de l'arbitre», a résumé Yakin.

La frustration de l'entraîneur était évidente. Il regrettait surtout qu'un match jusque-là très disputé ait été influencé de manière décisive par une intervention extérieure. «Aujourd'hui, c'est le football qui a perdu», a-t-il lancé.

Embolo «anéanti»

Yakin a également pris la défense d'Embolo. Selon lui, l'attaquant avait énormément subi dans les minutes précédentes et s'était sacrifié pour l'équipe. En larmes après son expulsion, il était «complètement anéanti», a raconté le sélectionneur, qui l'a brièvement revu après la rencontre.

«Breel s'est toujours mis au service de l'équipe durant tout le tournoi. Il a été sévèrement sanctionné pour une erreur. Lui faire porter la responsabilité de notre élimination serait absurde», a insisté Yakin.

Malgré cette issue douloureuse, le sélectionneur a dit éprouver «une immense fierté» après le parcours de son équipe, qualifiée pour les quarts de finale de Coupe du monde pour la première fois depuis 1954. «Aujourd'hui encore, nous avons tenu tête au champion du monde en titre jusqu'à la dernière minute et, avant l'expulsion, le momentum était clairement de notre côté.»

La défaite après l'interruption du VAR n'en était que plus difficile à accepter. «Nous ne méritions pas d'être éliminés de cette manière», a conclu Murat Yakin.

La réaction de Fabian Rieder