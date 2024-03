Le football suisse pleure l’un des meilleurs joueurs de son histoire. Rolf Blättler est décédé d’une longue maladie à l’âge de 81 ans annonce la RSI.

Rolf Blättler (à gauche) sous les «couleurs» du FC St. Gall. KEYSTONE

Le Zurichois fut l’un des joueurs suisses les plus talentueux durant les années soixante et septante même s’il ne compte que 28 sélections. Il a, ainsi, formé avec Köbi Kuhn et Karl Odermatt le trio magique du milieu de terrain de l’équipe de Suisse du Rolf Maurer qui avait obtenu le nul à Wembley face à l’Angleterre le 10 novembre 1971 dans le cadre du tour préliminaire de l’Euro 1972. Ce match a longtemps marqué la mémoire dans la mesure où la Suisse aurait vraiment mérité de l'emporter.

Roi des buteurs de LNA en 1965, 1966 et 1967, Rolf Blättler a successivement évolué aux Grasshoppers, à Lugano, à Bâle, à St. Gall et à Lucerne avant de mettre un terme à sa carrière en 1983 à Locarno.

ats