Environ deux semaines et demie après la cruelle élimination en quarts de finale de la Coupe du monde face à l’Argentine (3-1 ap), le garant des lois du football pour la FIFA, à savoir l’IFAB, confirme que l'expulsion de Breel Embolo reposait sur une mauvaise interprétation du règlement.

La Nati lésée au Mondial Le garant des règles l’admet : Breel Embolo n’aurait pas dû être explusé !

Les supporters helvétique connaissent désormais cette scène par cœur : alors qu’on jouait la 70e minute du quart de finale de la Coupe du monde entre la Suisse et l’Argentine, Breel Embolo s’écroule au sol près de la ligne de touche après un duel avec Leandro Paredes. L'arbitre João Pinheiro siffle une faute et adresse un carton jaune à l’attention du rugueux Argentin.

Mais le VAR intervient et signale à l'arbitre une simulation d’Embolo. L’officiel portugais annule l'avertissement infligé à Paredes et brandit à la place un carton jaune à Embolo. Et comme l’attaquant de la Nati en avait déjà reçu un auparavant, il est expulsé du terrain.

Interprétation erronée du règlement

À tort ! C’est ce que confirme l’instance réglementaire suprême du football mondial dans une circulaire, publiée lundi après avoir été révélée par «The Athletic». L’International Football Association Board (IFAB) y précise que la règle dite de «Mistaken Identity» (erreur d’identité) est exclusivement destinée à identifier un joueur sanctionné à tort. Et non à modifier complètement une décision initiale, comme ce fut le cas pour Embolo.

«Les cartons jaunes qui ne sont pas un second carton jaune peuvent faire l’objet d’une analyse uniquement afin d’identifier le joueur ayant commis l’infraction sanctionnée ; l’infraction elle-même ne peut pas faire l’objet d’une analyse ni être modifiée», peut-on lire dans le règlement.

L'IFAB explique par ailleurs qu'une telle interprétation des règles lors du Mondial «a été accueillie favorablement et sera intégrée au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage, lequel fera l’objet d’un examen approfondi.» Néanmoins, il est également indiqué qu’«il ne sera pas possible de recourir à ladite clause à cette fin tant que l’examen en question n’aura pas été mené à bien.»

Pour Breel Embolo et l'équipe de Suisse, cette clarification arrive toutefois trop tard...

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

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