Le gardien brésilien Fabio a égalé samedi le record du nombre de matches de football professionnels disputés, selon son club de Fluminense. Ce record était détenu jusque-là par l'ancien portier anglais Peter Shilton avec 1390 rencontres.

Privilégio ter Fábio Maciel por aqui.



1390 vezes, ídolo. pic.twitter.com/XAuMbhsdS6 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 16, 2025

«1390 fois, idole», a écrit sur le réseau social X le club de Fluminense pour rendre hommage à son gardien âgé de 44 ans après la victoire face à Fortaleza (2-1) en championnat du Brésil. S'il dispute mardi le huitième de finale retour de Copa Sudamericana contre les Colombiens de l'America de Cali, il deviendra le seul détenteur du record.

Mais selon les décomptes, il pourrait déjà être le joueur de football ayant disputé le plus de rencontres. Selon le livre Guinness des records, Peter Shilton totalise 1390 rencontres, mais le principal intéressé en dénombre lui 1387 sur son compte X.

Toujours au pays

Fabio, qui a fait toute sa carrière au Brésil, a disputé son premier match professionnel en 1997, la même année où Peter Shilton a raccroché les gants.

Après une saison à l'Uniao Bandeirante, club aujourd'hui disparu, le portier brésilien a ensuite joué à l'Atlético Paranaense (1998-2000), à Vasco de Gama (2000-2004), à Cruzeiro, où il a disputé 976 matches entre 2005 et 2022, puis à Fluminense, où évolue également le vétéran Thiago Silva (40 ans).

Vainqueur de la Copa Libertadores en 2023 et champion du Brésil à trois reprises (2000, 2013 et 2014), le gardien d'1m88 compte également 10 sélections avec le Brésil entre 2002 et 2005. Toujours titulaire indiscutable avec Fluminense, Fabio, qui fêtera ses 45 ans le 30 décembre, a récemment prolongé jusqu'en décembre 2026 avec le club carioca.