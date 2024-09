L'attaquant chilien Eduardo Vargas s'est illustré de bien triste manière mardi soir lors du match de qualifications à la Coupe du monde 2026 qui opposait son équipe à la Bolivie.

💥 ¡INSÓLITO! Se lesionó el portero boliviano y Eduardo Vargas aprovechó para hacer el gol chileno con el marco vacío pic.twitter.com/9jBckqPCji — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 10, 2024

blue Sport Clara Francey

Le cruel manque de fair-play d'Eduardo Vargas lors du match Chili - Bolivie, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, a déclenché une vive polémique mardi soir.

Le joueur de la Roja a en effet profité de la grave blessure - une rupture totale du tendon d’Achille du pied droit - du gardien bolivien Carlos Lampe pour récupérer le ballon et aller le pousser quelques mètres plus loin dans le but vide (1-1, 39e).

Pour couronner le tout, l'ex-attaquant de Naples et de Valence s'est même permis de célébrer son but en formant un cœur avec les doigts. C'est donc sans grande surprise qu'une vive altercation entre Boliviens et Chiliens a éclaté.

Mais preuve qu'il y a une justice, c'est finalement la Bolivie qui s'est imposée sur le score de 2-1 à Santiago de Chile. Il s'agissait d'ailleurs de la première victoire à l'extérieur de la Verde en match officiel depuis... 1993 !

Quant à Carlos Lampe, il a été opéré mercredi et devrait être absent des terrains pendant de longs mois.