Vittorio Petrone, l'ancien manager de la légende Roberto Baggio, a fait partie de ceux qui ont travaillé sur le dossier «Rinnovare il futuro» («Renouveler l'avenir») au début des années 2010. Il explique à «Cronache di spogliatoio» pourquoi ce projet, qui devait révolutionner le football italien et qui aurait peut-être pu éviter à l’équipe nationale un troisième échec de suite en qualifications de la Coupe du monde, n'a jamais vu le jour.

Roberto Baggio avait tenté de sauver le football italien il y a une dizaine d’année. IMAGO/Nicolo Campo

Igor Sertori bfi

«Je ne sais pas combien d'amis je vais me faire avec ce que je vais dire», commence Vittorio Petrone en parlant du «Dossier Baggio» à l'émission «Cronache di spogliatoio».

«Il ne suffit pas de changer de président, il faut penser à une révolution profonde», poursuit celui qui a accompagné l’ex-footballeur Roberto Baggio dans la préparation, la rédaction et la présentation des 900 pages qui devaient révolutionner le football italien.

«Lorsqu’il existe au sein des dirigeants des défenses persistantes fondées sur la caste et la catégorie, il ne peut y avoir de volonté de convergence vers un intérêt systémique.» Des paroles lourdes de la part de quelqu'un qui avait essayé de changer les choses.

Rappelons que le dossier «Renouveler l'avenir», sur lequel 50 personnes ont travaillé entre 2011 et 2012, coordonné par le directeur technique de la Fédération italienne de football (FIGC) de l'époque, Roberto Baggio, n'a jamais vu le jour car le financement n'est pas arrivé.

Désabusé, «Il Divin Codino» («le divin à la queue de cheval») avait finalement démissionné de son poste début 2013.

«Son objectif était d’intervenir à la racine du problème et de comprendre comment le résoudre. L’idée de départ a été présentée à Abete (alors président de la FIGC), qui a donné son accord, et à partir de là, nous avons pu mieux cerner les priorités : le secteur des jeunes», raconte le manager à la chaîne YouTube dédiée au football.

Le ballon avant le résultat

«Notre objectif principal était de créer des initiatives de terrain visant à développer les talents. C’était pour nous le postulat de départ : en Italie, nous constatons une dispersion des talents. Nous souhaitions créer 100 centres fédéraux de formation du Nord au Sud, dotés d’un système fédéral solide et cohérent et de formateurs spécialisés capables d’utiliser des technologies de pointe», poursuit-il.

L’objectif était d’analyser la qualité du jeu – si chère à Baggio –, mais aussi les capacités motrices du joueur en fonction de son âge. Le projet aurait été confié à des professionnels du football et de l'éducation, et non à des entraîneurs qui jouent pour obtenir des résultats.

Petrone souligne que pour la légende du football italien, le travail sur la technique individuelle était crucial, «afin que le ballon redevienne l'élément central du développement d'un jeune joueur. Nous souhaitions éliminer l'importance du score dans les matchs jusqu'à un certain âge.»

Pour les enfants, selon les hypothèses formulées et en s'inspirant des modèles allemand, suisse, espagnol ou encore anglais, on ne prévoyait pas la présence d'un entraîneur classique.

«Nous voulions former des maîtres, mettre en place un parcours de progression. Le secteur technique était le fondement de tout cela ; il devait superviser le travail dans les centres fédéraux à l'aide de caméras et de systèmes de contrôle.»

Dans les sélections juniors, «il n'y aurait pas eu d'enfants issus des lobbies des agents», poursuit le manager avec assurance. «Nous voulions également travailler sur l'éthique, dès l'école.»

Comment financer ces dix millions ?

Le projet aurait coûté 10 millions d'euros. Ce n'est pas une somme astronomique dans le monde du football, qui brasse aujourd'hui des milliards.

Baggio et ses acolytes avaient partant imaginé un modèle durable, simple et reproductible. «Nous avions prévu 10 millions sur trois ans, qui auraient pu être couverts notamment par une contribution des clubs à hauteur de 50 000 euros chacun.»

Dans de nombreux autres pays européens, en revanche, ce modèle a été adopté, et on en voit aujourd’hui les résultats. Il suffit de penser à la Suisse, à la Norvège, à la Belgique, pour citer quelques petites fédérations qui jouent aujourd’hui les premiers rôles dans le football continental.

«Quand Roberto a vu que le projet ne se concrétisait pas, il a démissionné.»

Le projet peut-il encore être mis en œuvre ?

Quatorze ans plus tard, Vittorio Petrone reste convaincu de la qualité du travail accompli. «Avec ce projet, on (ndlr : le football italien) redeviendrait des acteurs de premier plan dans les 10 à 15 prochaines années. Je serais toujours partant.»

Et quid du Ballon d'or de 1993 ? «Roberto, je ne sais pas, je ne l'ai pas entendu.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’italien à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).