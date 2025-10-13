Impressionnant, le Kosovo reste à l’affût derrière la Suisse !

Le Kosovo reste le premier poursuivant de la Suisse dans les qualifications du Mondial 2026. L'équipe du coach national Franco Foda a également remporté son deuxième duel contre la Suède 1-0 à Göteborg.

Le Kosovo peut rêver de Coupe du monde et s’impose comme un adversaire sérieux pour la Suisse Keystone

Keystone-SDA ATS

Fisnik Asllani, l'attaquant en forme de 23 ans d'Hoffenheim, a marqué à la 32e minute. Après leur victoire 2-0 à domicile, les Kosovars ont infligé un deuxième revers de rang pour les Suédois, qui se retrouvent avec pour bilan un seul point après quatre journées.

Désormais, le Kosovo pointe à trois points de la sélection de Murat Yakin. En novembre, la troupe de Foda disputera ses deux derniers matchs en Slovénie et à domicile contre la Suisse.