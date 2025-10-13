Impressionnant, le Kosovo reste à l’affût derrière la Suisse !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifs Mondial 2026 Impressionnant, le Kosovo reste à l’affût derrière la Suisse !

ATS

13.10.2025 - 23:29

Le Kosovo reste le premier poursuivant de la Suisse dans les qualifications du Mondial 2026. L'équipe du coach national Franco Foda a également remporté son deuxième duel contre la Suède 1-0 à Göteborg.

Le Kosovo peut rêver de Coupe du monde et s’impose comme un adversaire sérieux pour la Suisse
Le Kosovo peut rêver de Coupe du monde et s’impose comme un adversaire sérieux pour la Suisse
Keystone

Keystone-SDA

13.10.2025, 23:29

Qualifs Mondial 2026. Tombée sur un os en Slovénie, la Nati doit attendre son heure

Qualifs Mondial 2026Tombée sur un os en Slovénie, la Nati doit attendre son heure

Fisnik Asllani, l'attaquant en forme de 23 ans d'Hoffenheim, a marqué à la 32e minute. Après leur victoire 2-0 à domicile, les Kosovars ont infligé un deuxième revers de rang pour les Suédois, qui se retrouvent avec pour bilan un seul point après quatre journées.

Qualifs Mondial 2026. Slovénie - Suisse : l'Amérique du Nord à portée de main

Qualifs Mondial 2026Slovénie - Suisse : l'Amérique du Nord à portée de main

Désormais, le Kosovo pointe à trois points de la sélection de Murat Yakin. En novembre, la troupe de Foda disputera ses deux derniers matchs en Slovénie et à domicile contre la Suisse.

Les plus lus

Trump vante le physique de Meloni, seule femme au sommet
Convoquée au tribunal, Monica Belluci se retrouve au coeur d’un litige !
Quatre dépouilles d'otages remises à l'armée israélienne
Impressionnant, le Kosovo reste à l’affût derrière la Suisse !
Première visite de travail officielle d'Alain Berset en Suisse
Donald Trump chahuté devant les députés israéliens