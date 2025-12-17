Le Lausanne-Sport accueille la Fiorentina jeudi à la Tuilière en clôture de la phase de ligue de la Conference League (21h00). Pratiquement qualifiés pour la suite de la compétition, les Vaudois peuvent se faire plaisir face à un adversaire certes prestigieux, mais qui se retrouve au bord du gouffre en Italie.

Peter Zeidler et ses hommes reçoivent la Fiorentina jeudi à la Tuilière. EPA

Keystone-SDA ATS

C'était la cerise sur le gâteau du tirage au sort: le LS face à la Viola, l'affiche la plus alléchante du premier automne européen lausannois depuis 2011. Après la venue de Besiktas lors des barrages, voilà qu'approchait de la Tuilière un autre nom bien connu du football européen.

Habituée aux places d'honneur du championnat d'Italie, la «Fio» est également une spécialiste de la jeune Conference League. Elle a atteint la finale deux fois de suite en 2023 (défaite 2-1 face à West Ham) et en 2024 (défaite 1-0 face à l'Olympiakos).

«La honte de cette ville»

Sixième de Serie A à l'issue de la saison dernière, le club de Florence abordait ce nouvel exercice avec une ambition renforcée par d'importants investissements. Plus de 80 millions de francs ont été déboursés lors d'un mercato qui a vu arriver en Toscane l'international zurichois Simon Sohm et les prometteurs Italiens Roberto Piccoli et Nicolo Fagioli pour renforcer une solide ossature dans laquelle figure toujours Moise Kean, l'ex-pépite de la Juventus.

Mais après 15 journées et alors que l'objectif annoncé était de se qualifier pour la Ligue des champions, le bilan est sans appel: la Fiorentina n'a toujours pas gagné un seul match de Serie A et pointe à la 20e et dernière place du championnat italien. Avec leurs six points obtenus lors de matches nuls, elle pointe à huit longueurs de Parme, premier non-relégable.

La colère gronde à Florence, où l'équipe est devenue «la honte de (la) ville», à en croire les banderoles affichées par les tifosi exaspérés. Certains joueurs, dont l'expérimenté Edin Dzeko (39 ans), qui a fait son retour en Italie cet été, se sont même expliqués avec les supporters florentins après une énième défaite face à l'Atalanta fin novembre. Mais sans résultat, impossible d'apaiser la foule.

Un peu mieux en C4

Dans ces conditions, difficile de voir l'entraîneur Paolo Vanoli passer l'hiver. Il n'est pourtant arrivé que le 7 novembre, suite au limogeage de Stefano Pioli, le technicien qui avait mené l'AC Milan au scudetto en 2022 et dont l'arrivée cet été à Florence avait été annoncée en grande pompe.

En Conference League, la Fiorentina va un peu mieux, même si elle a concédé deux défaites contre Mayence (2-1) et l'AEK Athènes (1-0). Avec neuf points, elle est déjà assurée de figurer parmi les 24 premiers et peut encore espérer finir dans le top 8 et obtenir ainsi un billet direct pour les 8es de finale.

Lausanne, un point derrière, devra sans doute se contenter d'une place de barragiste. Le match nul face au KuPS Kuopio (0-0) lors de la précédente journée place les hommes de Peter Zeidler en position idéale. Même une défaite jeudi ne devrait pas les empêcher de vivre un printemps européen. Mais signer un nouveau succès de prestige, même face à cette Viola malade, viendrait couronner le retour du LS en Coupe d'Europe.