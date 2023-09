Le Maroc a été désigné pays hôte de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de 2025. Ses concurrents, dont l'Algérie, se sont retirés, a annoncé au Caire le président de la Confédération africaine (CAF), Patrice Motsepe.

Le président de la Confédération africaine (CAF), Patrice Motsepe (à gauche) se réjouit pour le Maroc. IMAGO/Sebastian Frej

L'édition 2027 se tiendra quant à elle au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. Le Maroc avait organisé une CAN en 1988 et avait été désigné pour 2015 avant de demander un report à cause du virus Ebola, mais la CAF avait finalement décidé de lui retirer cette attribution et de disqualifier l'équipe marocaine de la compétition.

«Je suis très fier du Maroc», a déclaré M. Motsepe. Les pays concurrents du Maroc – Algérie, Zambie, candidature commune du Nigeria et du Bénin – «ont annoncé leur retrait, même si ces pays ont quand même fait leur présentation», a-t-il précisé. «La raison principale est de soutenir le Maroc dans sa candidature à la Coupe du monde 2030», conjointement avec l'Espagne et le Portugal, a expliqué le président de la CAF.

ATS