  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Le Maroc «écrit l’histoire» avec un record du monde

Nicolas Larchevêque

15.10.2025

Le Maroc, qui a remporté mardi une 16e victoire consécutive contre le Congo (1-0) mardi, pour la dernière journée des qualifications au Mondial 2026 de la zone Afrique, a établi un nouveau record du monde en la matière, en faisant mieux que l'Espagne.

Agence France-Presse

15.10.2025, 09:45

15.10.2025, 09:52

«Les Lions continuent d'écrire l'histoire avec fierté et honneur avec 16 victoires consécutives, battant le record du monde !», a écrit l'équipe marocaine dans un message sur son compte officiel sur X, accompagné d'une vidéo rappelant les 16 succès acquis depuis le 7 juin 2024 et un succès (2-1) contre la Zambie, déjà dans ces qualifications.

Un seul but, de Youssef En-Nesyri (63e) sur un centre du défenseur du Paris SG Achraf Hakimi, a suffi aux Marocains, déjà assurés de leur participation à la Coupe du monde qui aura lieu l'été prochain aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique

«Le voyage continue»

Le Maroc bat la précédente marque de 15 victoires d'affilée établie par l'Espagne entre juin 2008 et juin 2009, qui avait elle-même battu le record de la France avec 14 succès entre mars 2003 et février 2004.

«Le travail d'équipe écrit l'histoire (...) 16 victoires et le voyage continue», ajoute dans un autre message la sélection, qui avait atteint les demi-finales du Mondial 2022 au Qatar.

Les plus lus

Un conflit familial fait jaser dans la station de Zermatt
«Je déciderai de ce que je crois juste» - Trump botte en touche une question qui fâche
«Finir là-dessus, avec Roger Federer, je n'ai pas les mots...»
France : des propos du nouveau ministre du Travail font scandale !
«Je ne me laisse pas faire» - Un restaurant populaire ferme ses portes