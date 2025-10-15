Le Maroc, qui a remporté mardi une 16e victoire consécutive contre le Congo (1-0) mardi, pour la dernière journée des qualifications au Mondial 2026 de la zone Afrique, a établi un nouveau record du monde en la matière, en faisant mieux que l'Espagne.

الأسود يواصلون كتابة التاريخ بكل فخر واعتزاز بـ16 انتصارًا متتاليًا ويحطمون الرقم القياسي العالمي! 🇲🇦💪



𝐑𝐨𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 ✅ 16 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐂𝐔𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐖𝐈𝐍𝐒 recorded in 𝐆𝐮𝐢𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐬! 🦁✨#DimaMaghrib pic.twitter.com/MR35hNU0iT — Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 14, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Les Lions continuent d'écrire l'histoire avec fierté et honneur avec 16 victoires consécutives, battant le record du monde !», a écrit l'équipe marocaine dans un message sur son compte officiel sur X, accompagné d'une vidéo rappelant les 16 succès acquis depuis le 7 juin 2024 et un succès (2-1) contre la Zambie, déjà dans ces qualifications.

Un seul but, de Youssef En-Nesyri (63e) sur un centre du défenseur du Paris SG Achraf Hakimi, a suffi aux Marocains, déjà assurés de leur participation à la Coupe du monde qui aura lieu l'été prochain aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique

«Le voyage continue»

Le Maroc bat la précédente marque de 15 victoires d'affilée établie par l'Espagne entre juin 2008 et juin 2009, qui avait elle-même battu le record de la France avec 14 succès entre mars 2003 et février 2004.

«Le travail d'équipe écrit l'histoire (...) 16 victoires et le voyage continue», ajoute dans un autre message la sélection, qui avait atteint les demi-finales du Mondial 2022 au Qatar.