Le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2025 qu'il organise. Il a difficilement battu la Tanzanie 1-0 grâce à une nouvelle réussite de Brahim Diaz à la 63e.

Diaz buteur face à la Tanzanie. Keystone

Keystone-SDA ATS

L'attaquant du Real Madrid marque cette CAN de son empreinte. Il a inscrit un but lors de chacun des quatre matches joués. Contre la Tanzanie, il a été servi par son capitaine Hakimi et trompé le gardien Masalanga dans un angle fermé au premier poteau. Auteur de plusieurs arrêts, le dernier rempart tanzanien a semblé coupable sur le but marocain.