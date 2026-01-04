  1. Clients Privés
CAN 2025 Le Maroc franchit difficilement l'obstacle tanzanien

ATS

4.1.2026 - 19:22

Le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2025 qu'il organise. Il a difficilement battu la Tanzanie 1-0 grâce à une nouvelle réussite de Brahim Diaz à la 63e.

Diaz buteur face à la Tanzanie.
Diaz buteur face à la Tanzanie.
Keystone

Keystone-SDA

04.01.2026, 19:22

04.01.2026, 19:50

L'attaquant du Real Madrid marque cette CAN de son empreinte. Il a inscrit un but lors de chacun des quatre matches joués. Contre la Tanzanie, il a été servi par son capitaine Hakimi et trompé le gardien Masalanga dans un angle fermé au premier poteau. Auteur de plusieurs arrêts, le dernier rempart tanzanien a semblé coupable sur le but marocain.

