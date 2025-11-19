  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2026 «Le match le plus dingue !» - Le scénario fou qui qualifie l’Ecosse

Nicolas Larchevêque

19.11.2025

L'Ecosse a marqué deux fois dans le temps additionnel pour arracher au Danemark (4-2) la première place du groupe C qualificative pour le Mondial 2026, mardi à Glasgow durant l'ultime journée.

Agence France-Presse

19.11.2025, 11:22

19.11.2025, 11:24

Une frappe de Kieran Tierney depuis l'extérieur de la surface (90e+3) et un lob signé Kenny McLean du rond central (90e+8) ont permis à l'Ecosse d'obtenir la victoire nécessaire. Ils terminent premiers avec deux points d'avance sur leurs adversaires du soir.

Qualifs Mondial 2026. L'Espagne et la Belgique assurent, l'Ecosse renversante

Qualifs Mondial 2026L'Espagne et la Belgique assurent, l'Ecosse renversante

«Cela résume bien cette équipe, ne jamais abandonner. Nous continuons à nous battre jusqu'à la fin, c'est l'un des matchs les plus dingues», a réagi le capitaine Andy Robertson sur BBC Scotland. L'Ecosse attendait de rejouer une Coupe du monde depuis 1998, il y a 27 ans.

Quant aux Danois, ils devront disputer en mars les barrages pour espérer disputer une troisième édition d'affilée. La fin des qualifications a viré au cauchemar pour les Scandinaves qui, avant le mois de novembre, comptaient trois victoires, un match nul et un seul but encaissé en quatre rencontres. Ils en ont encaissé six en l'espace de quatre jours contre le modeste Bélarus (2-2) et l'Ecosse (4-2).

Carton rouge et égalisation

A Hampden Park, les supporters ont donné le ton avant le coup d'envoi en chantant à pleins poumons, a capella, un «Flower of Scotland» aussi puissant qu'émouvant.

Mais le niveau de décibels a atteint une tout autre intensité moins de trois minutes après le coup d'envoi quand Scott McTominay s'est jeté dans les airs, dos au but et à hauteur du point de pénalty, pour exécuter un retourné acrobatique de toute beauté (3e, 1-0).

La sortie sur civière du passeur décisif Ben Gannon-Doak, blessé à une cuisse (21e), a ensuite affaibli une équipe d'Ecosse qui n'a fait que subir les offensives adverses.

Rasmus Hojlund s'est procuré de multiples occasions face au gardien Craig Gordon, auteur de plusieurs parades (7e, 47e) et sauvé par la VAR après un but du no 9 invalidé pour une faute (23e). Le coéquipier de McTominay à Naples a fini par égaliser sur un pénalty (57e, 1-1) concédé par Andy Robertson, l'arrière de Liverpool aux 90 sélections, coupable d'une faute à l'entrée de la surface de réparation.

Le Danemark s'est retrouvé à dix après le deuxième carton jaune reçu par Rasmus Kristensen (61e), il a encaissé un but sur corner (78e, 2-1) mais il a réussi à égaliser une seconde fois par Patrick Dorgu (82e, 2-2). L'Ecosse a poussé dans les dernières minutes et marqué deux fois par deux entrants, un finish spectaculaire réalisé dans une ambiance de folie.

Les équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026 (42/48)

  • Europe (12/16 participants): Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Croatie, Ecosse, Espagne, France, Pays-Bas, Portugal, Norvège, Suisse.
  • Afrique (9/9 ou 10)*: Afrique du Sud, Algérie, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Egypte, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie.
  • Asie (8/8 ou 9)*: Arabie saoudite, Australie, Corée du Sud, Iran, Japon, Jordanie, Qatar, Ouzbékistan.
  • Amérique du Nord et Caraïbes (6/6 ou 8)*: Canada, Curaçao, Etats-Unis, Haïti, Mexique, Panama.
  • Amérique du Sud (6/6 ou 7)*: Argentine, Brésil, Colombie, Equateur, Paraguay, Uruguay.
  • Océanie (1/1 ou 2)*: Nouvelle-Zélande.
  • * 2 participants seront désignés à l'issue de barrages intercontinentaux, 4 à l'issue de barrages européens
