Le huitième de finale du Mondial 2026 entre le Mexique et l'Angleterre se jouera comme prévu dimanche à 18h00 (lundi 02h en Suisse). Un changement d'horaire avait été envisagé en raison d'intempéries possibles à Mexico, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier.

«Après discussions, le match entre le Mexique et l'Angleterre débutera comme prévu à 18h00 locales dimanche», a indiqué cette source à l'AFP. «La reprogrammation de l'heure du coup d'envoi n'a jamais été décidée.»

Cette source avait indiqué un peu plus tôt que la FIFA avait «des discussions en vue d'avancer l'heure du coup d'envoi du match Mexique-Angleterre plus tôt dans la journée de dimanche, en raison du risque de perturbations météorologiques, notamment d'inondations».

Plusieurs médias locaux avaient rapporté que la rencontre se disputerait à 12h00 locales (18h00 GMT, 20h00 françaises), ce qui aurait pu avoir un impact sur la programmation de l'autre 8e de finale au programme ce jour-là, Brésil-Norvège, qui doit se jouer à 16h00 à East Rutherford près de New York (20h00 GMT, 22h00 françaises).

La perspective d'avancer l'heure du match n'était pas du tout du goût du sélectionneur mexicain Javier Aguirre.

«Ce serait comme un coup de poing dans le ventre, parce qu'il faudrait tout changer: le programme, tout le travail... On se retrouverait avec six heures de préparation en moins. Je n'aime pas ça du tout», a-t-il dit à une chaîne de télévision mexicaine.

«Évidemment, nous nous plierons à la décision de la FIFA, mais ni moi ni mes joueurs n'apprécions cette situation. On ne m'a pas consulté du tout. Je crois que la sélection n'a pas joué à midi depuis 40 ans, depuis la Coupe du monde 1986. La FIFA organise, décide et je m'y plierai. On s'adapte, pas d'excuses, on va jouer», a-t-il ajouté.

Mardi, le coup d'envoi du 16e de finale entre le Mexique et l'Equateur, déjà disputé à l'Azteca, avait dû être retardé d'une heure, en raison de forts orages qui s'étaient abattus sur la capitale.