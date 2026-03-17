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Coupe du monde 2026 Le Mexique se dit prêt à accueillir des matches de l'Iran

ATS

17.3.2026 - 18:12

Le Mexique est prêt à accueillir des matches de l'Iran lors de la Coupe du monde 2026 en cas de requête en ce sens. La présidente Claudia Sheinbaum l'a affirmé mardi.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum est prête à accueillir les matches de l’Iran dans son pays durant le Mondial de football. 
La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum est prête à accueillir les matches de l’Iran dans son pays durant le Mondial de football. 
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

17.03.2026, 18:12

Interrogée en conférence de presse sur l'affirmation selon laquelle l'Iran négociait cette délocalisation avec la Fédération internationale de football (FIFA), Mme Sheinbaum a confirmé que son pays pourrait répondre favorablement. «Oui», a simplement rétorqué la présidente mexicaine à ce propos. La FIFA n'a de son côté pas confirmé qu'un tel projet était en discussion.

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Le Mondial 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Les trois matches de groupe de l'Iran sont prévus sur le sol des Etats-Unis, à Los Angeles et Seattle.

Négociations en cours ?

Mais, selon l'ambassade d'Iran au Mexique, la Fédération iranienne «négocie» actuellement avec la FIFA la possibilité de délocaliser ces rencontres au Mexique, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

«Étant donné que (le président américain Donald) Trump a clairement déclaré ne pas pouvoir garantir la sécurité de l'équipe nationale iranienne, nous ne nous rendrons certainement pas aux Etats-Unis», a déclaré le patron de la fédération iranienne, Mehdi Taj.

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