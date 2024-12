La FIFA a officiellement attribué l'organisation des Coupes du monde 2030 et 2034 mercredi lors d'un congrès extraordinaire virtuel. Six pays, sur trois continents, accueilleront l'édition 2030 et l'Arabie saoudite organisera celle de 2034.

The 2030 World Cup will be hosted in SIX different countries, on THREE different continents for the 100th anniversary of the tournament:



🇺🇾 Uruguay: opening game

🇦🇷 Argentina: opening game

🇵🇾 Paraguay: opening game

🇲🇦 Morocco

🇪🇸 Spain

🇵🇹 Portugal



Réunies en visioconférence, les 211 fédérations membres ont entériné cette double désignation par acclamation, sans le moindre suspense. Les deux dossiers étaient seuls en lice après une série de désistements et, pour 2034, une procédure-éclair et limitée à l'Asie et l'Océanie, au nom de la rotation continentale.

Maroc, Espagne et Portugal

Le «Mondial du centenaire» unira six pays: Maroc, Espagne, Portugal, Uruguay, Argentine et Paraguay. Les trois nations sud-américaines accueilleront seulement trois rencontres inaugurales afin de fêter les cent ans de la première Coupe du monde, née en 1930 en Uruguay.

Avec 11 des 20 stades proposés, l'Espagne devrait être l'hôte principal après avoir déjà organisé le Mondial 1982. Le Maroc, quintuple candidat malheureux à l'organisation, deviendra de son côté le deuxième pays du continent africain à l'accueillir, après l'Afrique du Sud en 2010.

La formule tricontinentale de 2030 avait été accueillie l'an dernier par des interrogations sur son impact environnemental, ainsi que sur le coût pour les supporters, mais c'est surtout la désignation de l'Arabie saoudite qui concentre les critiques et les craintes.

«Des vies en danger»

Superpuissance en gestation du sport mondial, l'Arabie saoudite s'est retrouvée seule candidate après le renoncement de l'Australie et de l'Indonésie, et la mise en sommeil des ambitions footballistiques de la Chine. Le royaume ultraconservateur, lancé dans une stratégie de diversification économique et d'amélioration de son image, ne dispose pour l'heure que de deux des 14 stades d'au moins 40'000 places requis.

Mais cette attribution «met des vies en danger et révèle la vacuité des engagements de la FIFA en matière de droits humains», ont estimé mercredi dans un texte commun 21 organisations dont Amnesty International, Human Rights Watch, la Confédération syndicale internationale (ITUC) et la Sport and Rights Alliance et Football Supporters Europe (FSE).

Dans son rapport d'évaluation, la FIFA estime quant à elle que les engagements saoudiens en matière de droits humains supposeront «un effort significatif en temps et en énergie» d'ici 2034, mais voit «une probabilité non négligeable que la compétition serve de catalyseur pour les réformes en cours et à venir».

La Suisse approuve, mais épingle

Contrairement à la fédération norvégienne - qui a critiqué un processus «défectueux et incompatible» avec les principes "de responsabilité, transparence et objectivité - l'Association suisse de football (ASF) avait pour sa part annoncé mardi qu'elle approuverait ces deux candidatures. Son président Dominique Blanc avait toutefois indiqué sur le site de l'ASF avoir adressé une lettre à la FIFA concernant certains points de la candidature saoudienne.

«Concrètement, nous demandons à la FIFA et aux organisateurs de mettre en place des instances de contrôle et de recours indépendantes, en plus de l'Organisation internationale du travail (OIT)», avait-il notamment précisé.

