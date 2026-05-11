  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

À un mois du coup d'envoi Une Coupe du monde déjà au centre de polémiques

ATS

11.5.2026 - 10:40

A un mois du coup d'envoi du Mondial 2026, l'organisation de ce tournoi hors-norme a déjà connu son lot de polémiques, de la participation de l'Iran en guerre contre les Etats-Unis aux prix jugés exorbitants des billets pour les matches.

La préparation pour le Mondial n’a pas été de tout repos pour Gianni Infantino et la FIFA.
La préparation pour le Mondial n’a pas été de tout repos pour Gianni Infantino et la FIFA.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

11.05.2026, 10:40

Casse-tête diplomatique avec l'Iran

Depuis le début du conflit au Moyen-Orient le 28 février, le président de la FIFA Gianni Infantino assure que les Iraniens disputeront bien leurs trois matches de groupe aux Etats-Unis, bien que les intéressés aient demandé leur délocalisation au Mexique.

Donald Trump, après avoir estimé que la sélection iranienne ne devrait pas venir «pour sa sécurité», s'est finalement dit «OK». Mais certains membres de la délégation ne devraient pas être du voyage, en raison de leurs liens avec les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran classée comme groupe terroriste par Washington. La Fédération iranienne a demandé que les pays hôtes – Etats-Unis, Mexique et Canada – acceptent ses conditions sur la protection de la délégation et l'assurance d'obtenir des visas.

Football. L'Iran dit qu'il participera au Mondial

FootballL'Iran dit qu'il participera au Mondial

Des billets hors de prix

Des places pour le match d'ouverture à 875 dollars, un billet pour la finale à 11'000 dollars, d'autres proposés à la revente pour plus de 2 millions: ces prix astronomiques ont provoqué l'ire des supporters qui ont porté plainte contre la FIFA, Donald Trump y allant de son commentaire en assurant qu'il ne «paierait pas» 1000 dollars, même pour voir jouer les Etats-Unis.

Gianni Infantino a défendu cette tarification, qui reflète selon lui le prix du «marché». Aux Etats-Unis et au Canada, le prix d'une place varie en fonction de la demande et de l'affiche du match. La FIFA assure également qu'elle n'intervient pas sur la plateforme officielle de revente, où le revendeur «détermine le prix» de son billet.

Jusqu’à 2 millions de dollars. Gianni Infantino se défend sur le prix des billets au Mondial

Jusqu’à 2 millions de dollarsGianni Infantino se défend sur le prix des billets au Mondial

Métro, stadio, dodo

Certains fans devront aussi débourser une petite fortune pour assister aux matches. Pour ceux séjournant à New York, l'aller-retour en train vers le stade dans le New Jersey, qui accueillera notamment la finale le 19 juillet, coûtera 105 dollars contre 12,90 dollars en temps normal. A Boston, un aller-retour vers le stade de Foxborough, à 25 kilomètres, coûte 80 dollars – dix fois plus que d'habitude.

D'autres villes n'augmenteront pas le prix des transports publics. A Philadelphie, le trajet reste à 2,90 dollars mais le stade est proche du centre-ville.

Après le prix des billets. Nouveau scandale au Mondial : «A chaque jour son arnaque...»

Après le prix des billetsNouveau scandale au Mondial : «A chaque jour son arnaque...»

Les hôteliers ont aussi misé sur le Mondial. Mais les prix des nuitées ont explosé après le tirage au sort en décembre, faisant chuter le nombre de réservations qui sont même désormais inférieures aux prévisions initiales, selon la principale organisation du secteur.

Le défi sécuritaire

Avec plusieurs dizaines de millions de touristes attendus cet été dans les pays co-organisateurs, la sécurité est l'une des priorités des autorités.

Au Mexique, près de 100'000 membres des forces de l'ordre seront déployés pour garantir la sécurité des matches, notamment à Guadalajara, théâtre d'une une flambée de violences ayant suivi la mort d'un des barons de la drogue en mars.

Une ONG lance un cri d'alerte. Un Mondial de «l'exclusion et de la peur» à l'horizon ?

Une ONG lance un cri d'alerteUn Mondial de «l'exclusion et de la peur» à l'horizon ?

Aux Etats-Unis, les organisations de défense des droits humains s'alarment des possibles opérations de l'ICE, la police de l'immigration, qui pourraient viser les clandestins et les supporters étrangers.

Les fans devront aussi être à jour de leur vaccin contre la rougeole, une maladie hautement contagieuse et mortelle, qui s'est intensifiée sur le continent américain depuis 2025.

Trop chaud pour jouer?

Les températures caniculaires et l'humidité attendues dans certaines régions des Etats-Unis font craindre pour la santé des joueurs, des arbitres et des spectateurs. La FIFA a imposé des pauses fraîcheurs pendant les rencontres, quelques stades sont climatisés et dans certaines zones à risque, les matches auront lieu en début de soirée.

Mais dans d'autres, comme à Boston, ils sont programmés à midi ou dans l'après-midi pour satisfaire les téléspectateurs européens. Les orages, nombreux en été sur la côte Est, sont une autre source d'inquiétude. La législation américaine oblige d'interrompre les matches en cas d'alerte orageuse dans un périmètre proche des stades.

La question des visas

Pour entrer aux Etats-Unis, il faudra un visa de tourisme ou une autorisation d'entrée électronique (Esta), une procédure simple et généralement rapide qui concerne 42 pays.

Pour les pays nécessitant un visa, un «pass FIFA» a été créé pour faciliter les rendez-vous à l'ambassade américaine, sans garantie d'obtenir le sésame. Selon le département d'Etat, plus de 14'000 personnes ont utilisé cette option et 55 millions d'étrangers disposent déjà d'un visa de tourisme valide.

Mais pour les supporters haïtiens, le voyage sera presque mission impossible. Washington a suspendu la délivrance de visas, même de tourisme, depuis Haïti en juin 2025.

Coupe du monde 2026. L’Iran, les impôts... : les six casses-têtes avant un tournoi électrique

Coupe du monde 2026L’Iran, les impôts... : les six casses-têtes avant un tournoi électrique

Les plus lus

«La mort a été une question d'heures» - En Patagonie, ils ont vécu l’horreur
«La Chine est dans une logique prédatrice»
Sous l'emprise d'un cocktail de drogues, il percute un véhicule de plein fouet
Un patron d'entreprise offre 240 millions à ses employés - à une condition
À Gstaad, les activités peu reluisantes d'un trio familial