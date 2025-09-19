  1. Clients Privés
«Il est temps de passer à autre chose» Le mur allemand s’efface : Boateng raccroche les crampons

ATS

19.9.2025 - 22:44

L'Allemand Jérôme Boateng, champion du monde en 2014 et double vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern (2013, 2020), a annoncé vendredi soir mettre un terme à sa carrière de footballeur à 37 ans.

Keystone-SDA

19.09.2025, 22:44

«J'ai joué longtemps, pour des grands clubs, pour mon pays. J'ai appris, gagné, perdu et j'ai grandi à travers tout ça. Le football m'a donné beaucoup, maintenant il est temps de passer à autre chose. Pas parce que je le dois, mais parce que je suis prêt», a-t-il expliqué dans un clip d'adieu de 65 secondes sur son compte Instagram.

«Je suis reconnaissant (envers) les équipes, les fans, les gens qui m'ont porté. Et par-dessus tout ma famille, mes enfants. Ils ont toujours été là pour moi», a-t-il ajouté, avec des images retraçant sa carrière.

Né à Berlin, Boateng a été formé au Hertha et a rejoint le Bayern en 2011, après des passages à Hambourg et à Manchester City.

Défenseur central, il a passé une décennie en Bavière où il a remporté neuf fois la Bundesliga, cinq fois la Coupe et deux fois la Ligue des champions. Il a ensuite évolué à Lyon (France), Salernitana (Italie) et Linz (Autriche).

Sous le maillot de la Mannschaft, il a disputé 76 rencontres. Il a remporté la Coupe du monde 2014 au Brésil et a atteint les demi-finales du Mondial 2010 et des Championnats d'Europe 2012 et 2016.

Sur les dernières années de sa carrière, Boateng a fait plus parler de lui en dehors des terrains, avec un procès pour violences conjugales sur son ex-femme pour des faits remontant à l'été 2018. A l'issue de la procédure en révision, il avait écopé d'un avertissement et d'une amende de 200'000 euros, à payer en cas de nouvelle condamnation.

