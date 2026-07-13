Sélectionné parmi les 52 arbitres centraux du Mondial, le Schwytzois Sandro Schärer rentre à la maison sans avoir dirigé la moindre rencontre. Un constat incompréhensible pour le dixième meilleur arbitre du monde, alors que la Suisse attend un successeur à Massimo Busacca depuis 2010.

En avril dernier, la liste de la FIFA avait pourtant des airs de consécration. Parmi les 52 arbitres centraux retenus pour officier durant la Coupe du monde figurait un nom bien connu de notre football : Sandro Schärer. Pour le corps arbitral helvétique, l'espoir était immense. Le Schwytzois devait succéder à Massimo Busacca, dernier Suisse à avoir dirigé un match dans cette compétition majeure. C’était en 2010.

Seize ans plus tard, le verdict est cruel !

Durant tout le tournoi, Sandro Schärer aura été cantonné au rôle de quatrième arbitre. Au centre du terrain ? Rien. Jamais. Une mise à l’écart tout bonnement stupéfiante pour un homme considéré comme le 10e meilleur arbitre de la planète. Et un choix d'autant plus incompréhensible au regard des prestations catastrophiques et polémiques de certains de ses collègues durant ce Mondial.

Sur les 52 directeurs de jeu appelés, ils sont 10 à avoir partagé le même sort. Mais si l'on exclut le Somalien Omar Artan (refoulé dès son arrivée sur le sol américain) et ses homologues néo-zélandais, péruvien, costaricien ou autre jamaïcain, un constat s'impose : Sandro Schärer est le seul et unique arbitre européen à ne pas avoir eu sa chance.

Alors, pourquoi un tel boycott ? La FIFA ferait-elle primer la géopolitique et une politique de quotas de représentativité au détriment du talent pur ? Interrogé sur le sujet, Pierluigi Collina, l'emblématique patron de l'arbitrage mondial, botte en touche : «Les désignations des arbitres en Coupe du monde reposent avant tout sur des critères sportifs.»

Des critères opaques qui peinent à convaincre

Une déclaration qui ne passe pas auprès des spécialistes. Pour l’ex-arbitre international Saïd Ennjimi, les coulisses de la FIFA restent profondément mystérieuses.

«Les critères de désignation précis des arbitres restent assez opaques. Ils appartiennent à la discrétion de la commission de l'arbitrage de la FIFA. En principe, à partir de la phase à élimination directe, on privilégie des arbitres expérimentés, rompus aux joutes continentales, donc plutôt européens ou sud-américains. Mais, dans sa logique d'élargissement de la compétition de 32 à 48 pays, la FIFA veut de plus en plus lancer des arbitres d'autres confédérations qu'elle estime prometteurs», explique-t-il dans les colonnes de l'«Équipe».

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L'homme en noir schwytzois aurait-il fait les frais d’une politique d'ouverture aux autres continents. Un argument qui tient pourtant difficilement la route face au CV XXL du Suisse.

Rappelons tout de même que Sandro Schärer a dirigé récemment la demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, ainsi que la dernière finale de la Ligue des nations (Portugal-Espagne). Visiblement, briller au sommet du football européen ne suffit plus pour entrer dans les plans de la FIFA. Bizarre, vous avez dit bizarre ?