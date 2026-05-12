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Mondial 2026 Advocaat revient au bercail : Curaçao retrouve son coach

ATS

12.5.2026 - 19:23

Dick Advocaat, âgé de 78 ans, va reprendre en main l'équipe, a affirmé mardi à l'AFP le président de la Fédération de football de Curaçao (FFK). Le Néerlandais avait qualifié Curaçao pour le Mondial-2026 avant de démissionner pour s'occuper de sa fille malade.

Le Néerlandais Dick Advocaat de retour à la tête de Curaçao
Le Néerlandais Dick Advocaat de retour à la tête de Curaçao
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.05.2026, 19:23

«Advocaat est de retour», a écrit par messagerie à l'AFP Gilbert Martina. La Fédération avait annoncé lundi la démission du Néerlandais Fred Rutten, dont le passage à la tête de l'équipe pendant deux mois s'est soldé par deux défaites.

Mondial 2026. Curaçao orphelin d'un coach à un mois de la compétition

Mondial 2026Curaçao orphelin d'un coach à un mois de la compétition

Plus petit territoire jamais qualifié pour un Mondial, Curaçao est dans un groupe relevé avec l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Equateur.

Football. Advocaat quitte son poste à Curaçao

FootballAdvocaat quitte son poste à Curaçao

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