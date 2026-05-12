Dick Advocaat, âgé de 78 ans, va reprendre en main l'équipe, a affirmé mardi à l'AFP le président de la Fédération de football de Curaçao (FFK). Le Néerlandais avait qualifié Curaçao pour le Mondial-2026 avant de démissionner pour s'occuper de sa fille malade.

Le Néerlandais Dick Advocaat de retour à la tête de Curaçao KEYSTONE

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«Advocaat est de retour», a écrit par messagerie à l'AFP Gilbert Martina. La Fédération avait annoncé lundi la démission du Néerlandais Fred Rutten, dont le passage à la tête de l'équipe pendant deux mois s'est soldé par deux défaites.

Plus petit territoire jamais qualifié pour un Mondial, Curaçao est dans un groupe relevé avec l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Equateur.