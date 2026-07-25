L'international néerlandais Crysencio Summerville a été transféré du club londonien de West Ham vers le club saoudien d'Al Hilal. Le montant de la transaction pourrait atteindre 70 millions d'euros.

Summerville a disputé quatre matches avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2026. L'ailier de 24 ans a passé deux saisons à West Ham, où il est arrivé en 2024 en provenance de Leeds. Il a inscrit huit buts en 56 apparitions sous le maillot des Hammers, relégués en Championship la saison dernière.

Crysencio Summerville rejoint Al-Hilal, formation saoudienne entraînée par Simone Inzaghi et où évoluent l'attaquant français Karim Benzema, l'ancien avant-centre de Liverpool Darwin Nuñez et le milieu de terrain portugais Ruben Neves.