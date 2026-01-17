Le Nigeria a remporté aux tirs du but face à l'Égypte (0-0, 4-2 tab) la troisième place de la CAN samedi à Casablanca. C'est la neuvième fois en autant de participation que les Super Eagles terminent à ce rang.

Keystone-SDA ATS

La star de Liverpool Mohamed Salah, qui jouait peut-être son dernier match dans une CAN, a raté son tir au but lors de la séance décisive, comme l'autre joueur connu des Pharaons, Omar Marmoush.

Dans une rencontre globalement équilibrée, ni les occasions nigérianes ni les contre-attaques égyptiennes n'ont fait la différence. Tout s'est donc joué lors de la séance de tirs au but, et c'est le gardien nigérian Stanley Nwabali, élu homme de la rencontre, qui s'est le plus distingué.