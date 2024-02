La finale de la CAN 2024 opposera dimanche le Nigeria à la Côte d'Ivoire, le pays organisateur. A Bouaké, les Super Eagles ont battu l'Afrique du Sud 1-1 ap, 4-2 tab. Les Ivoiriens ont eux gagné 1-0 à Abidjan contre la RD Congo.

La réaction des Nigérians après le tir au but décisif Keystone

Kelechi Iheanacho a transformé le tir au but décisif au bout d'un match où le Nigeria menait depuis un penalty de William Troost-Ekong (67e).

Les Super Eagles ont même cru inscrire le 2-0, mais le but de Victor Osimhen a été annulé pour une faute préalable dans leur surface et Teboho Mokoena a égalisé le penalty qui en a résulté (89e). Mais le même joueur a ensuite manqué sa frappe dans la série de tirs au but.

La folle remontée se poursuit pour la Côte d'Ivoire

La deuxième demi-finale a été dominée par les Elephants sous la canicule. Après un tir de Kessié sur le poteau (42e), la Côte d'Ivoire a concrétisé sa domination grâce à une réussite d'Haller (65e), l'attaquant du Borussia Dortmund.

ATS