L'ex-international suisse Yann Sommer s'est engagé à 37 ans pour trois saisons avec le Club Bruges, a annoncé mardi le club champion de Belgique sur X. Le gardien de but était libre de contrat après son départ de l'Inter Milan fin juin.

Mercato Le nouveau point de chute de Sommer est connu

Le portier helvète (94 sélections), qui avait pris sa retraite internationale après l'Euro 2024, a passé 10 ans au Borussia Mönchengladbach avant de rejoindre le Bayern Munich en janvier 2023 pour remplacer Manuel Neuer, gravement blessé.

Ces deux dernières saisons, il avait porté le maillot de l'Inter, remportant deux titres de champion d'Italie et atteignant la finale de la Ligue des champions (perdue 5-0 face au PSG) en 2025.

A Bruges, où il disputera la Ligue des champions, il prend la succession du Belge Simon Mignolet qui a mis fin à sa carrière de joueur.