Mark van Bommel, nouveau sélectionneur de la Belgique, va rencontrer Thibaut Courtois afin d'évoquer le futur du gardien de but en équipe nationale, a annoncé le Néerlandais lors de sa conférence de presse d'intronisation vendredi.

Au sortir du Mondial 2026 que les Belges ont quitté au stade des quarts de finale, Thibaut Courtois (34 ans) avait annoncé sa volonté de prendre une année sabbatique avec l'équipe nationale. Le gardien du Real Madrid souhaite faire l'impasse sur la Ligue des nations pour se concentrer sur son club, avant de revenir en sélection en 2028.

«Je vais en parler à Thibaut sans porter de jugement et pour l’instant, nous ne prendrons aucune décision à ce sujet. Ce serait inapproprié après un seul échange. Il a peut-être déjà revu sa position», a indiqué Van Bommel, confronté dès sa nomination à un premier dossier délicat.

«Dès qu’il aura repris l’entraînement complet, nous irons le voir et nous discuterons. Si nous avons quelque chose à lui dire, nous le ferons. Mais son talent de gardien de but est incontestable», a poursuivi le sélectionneur alors que l'attitude de Courtois suscite son lot de critiques au plat pays.

«Un défi qui me correspond bien»

Successeur de Rudi Garcia, sélectionneur très apprécié des supporteurs, Van Bommel considère comme un «honneur», d'avoir été désigné à la suite du Français. «Je suis très heureux d’occuper ce poste. Ce sera différent de ce que j’ai connu comme entraîneur de club. Etre à la tête de la Belgique qui figure dans le Top 10 mondial est un défi qui me correspond bien», a assuré l'entraîneur de 49 ans.

Il aura pour mission de confirmer le redressement d'une équipe que son prédécesseur avait remise sur les rails en 2025 après deux tournois ratés, le Mondial 2022 (élimination au 1er tour, sous Robert Martinez) et l'Euro 2024 (sortie en huitièmes avec Domenico Tedesco).

Le palmarès d'entraîneur de Van Bommel mentionne un titre de champion et une Coupe de Belgique en 2023 avec l'Antwerp, club qu'il a quitté en 2024 avant de se retrouver sans équipe jusqu'à ce vendredi. C'est surtout son parcours de joueur qui a fait sa réputation. L'ex-milieu défensif, finaliste de la Coupe du monde 2010 avec les Oranje, a connu le plus haut niveau en club sous les maillots du PSV Eindhoven, du FC Barcelone, du Bayern Munich ou encore de l’AC Milan.